Калининградцы встревожились за тюленей, загоравших у пустого бассейна: в зоопарке объяснили, зачем его осушили

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В Калининградском зоопарке посетителей встревожил пустой бассейн у тюленей. Как рассказала «Клопс» калининградка Варвара, она пришла в зоопарк с детьми на прошлой неделе и никак не ожидала увидеть тюленей, развалившихся на бетонном полу, а не резвящихся в воде.

«Воды в бассейне не было совсем, а тюлени находились на суше. Дети решили, что животные страдают и им срочно нужна помощь», — рассказала калининградка.

В зоопарке объяснили, что поводов для беспокойства нет. В тот момент сотрудники проводили плановую чистку бассейна — это трудоёмкий и длительный процесс.

«Сначала воду полностью спускают, затем специальной техникой очищают чашу бассейна, после чего заново наполняют её. Во время уборки у ластоногих есть возможность уйти во внутренние помещения, однако чаще они предпочитают нежиться на солнце и ждать, пока сотрудники закончат работу и наполнят бассейн свежей водой», — рассказали в зоопарке.

Летом такие работы приходится выполнять один-два раза в неделю: вода быстро прогревается и может начать цвести. Кроме того, животные кормятся в бассейне и справляют там естественные потребности, поэтому он загрязняется довольно быстро.

Временное отсутствие воды никак не вредит тюленям. Эти животные проводят значительную часть жизни на суше: отдыхают, устраивают брачные игры, рожают и выкармливают потомство.

«В природе можно наблюдать огромные лежбища моржей, морских котиков, сивучей и других ластоногих, которые подолгу находятся на берегу», — напомнили в зоопарке.