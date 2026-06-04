В Литве хотят заменить министра иностранных дел, которому не давала покоя Калининградская область

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В Литве обсуждают возможную замену министра иностранных дел Кястутиса Будриса. Его критикуют за жёсткие высказывания, в том числе о Калининградской области, пишет LRT со ссылкой на источники в правящей Социал-демократической партии.

Вопрос планируют поднять на заседании партии в субботу, 6 июня. По словам собеседников телерадиокомпании, позиция Будриса «не вполне соответствует курсу, определённому партией и правительством». Претензии также касаются его подхода к отношениям с Беларусью и Китаем.

На заседании могут обсудить и более широкие перестановки. Источники не исключают пересмотра состава правящей коалиции, замены отдельных министров и даже действующего премьера Инги Ругинене.

«Может подниматься и вопрос состава правительства. Что касается министра иностранных дел, знаю, что между председателем партии и министром состоялся разговор. Каким будет результат — увидим в субботу», — сказала зампред Социал-демократической партии Индре Кижене.