Жители Калининградской области готовы тратить на оздоровительный отдых около 42,5 тысячи рублей — опрос

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Жители Калининградской области в среднем готовы потратить на оздоровительную поездку около 42,5 тысячи рублей на человека. Такие данные «Авито Реклама» и «Авито Путешествия» привели в исследовании, опубликованном в четверг, 4 июня.

Самым востребованным форматом стали санатории с лечебными программами. Респонденты связывают их с процедурами, восстановлением сил, тишиной, природой и снижением стресса.

Здравницы выбрали 45% опрошенных. Ещё 23% интересуют загородные варианты с баней, бассейном или массажем, 11% — активные маршруты на природе: прогулки, горы и трекинг. На термальные источники и spa- или wellness-отели приходится по 9%, на ретриты, йога-туры и детокс-программы — 2%.

Главная цель такой поездки — забота об организме. Оздоровительные или профилактические процедуры хотят пройти 34% респондентов. Ещё 21% ищет спокойный формат без насыщенной программы, 15% — новые впечатления без активных экскурсий, 14% — возможность выспаться и снизить уровень стресса.

Чаще всего на поездку готовы выделить от 21 до 40 тысяч рублей на человека — такой бюджет назвали 36% участников исследования. До 20 тысяч рублей планируют потратить 22%, от 41 до 70 тысяч — 26%. Сумму от 71 до 100 тысяч рублей рассматривают 10%, больше 100 тысяч — 6%.

За последний год в оздоровительные поездки уже ездили 9% опрошенных, ещё 36% планировали такой формат. Чаще всего его рассматривают для путешествия с семьёй, детьми или партнёром — по 32%. В одиночку готовы поехать 21%, с друзьями — 13%.

Исследование проводили в конце мая — начале июня. В опросе участвовали 10 тысяч жителей России старше 18 лет.