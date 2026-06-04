В Калининградской области из-за продолжительной засухи выросла пожароопасность — синоптики

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Из-за засухи и нехватки влаги в почве, которая сохраняется с начала весны, в некоторых частях региона выросла пожароопасность. Об этом сообщают специалисты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

На западе области и в Калининграде содержание воды в почвенном слое от 0 до 40 см составляет около 30–40%. Такой уровень соответствует слабому или умеренному дефициту влаги. На востоке и севере региона показатели ниже — примерно 10–20%, поэтому там ситуация уже ближе к сильной засухе.

Как отмечают синоптики, в региональном МЧС подтвердили рост пожароопасности на востоке области до четвёртого класса. Это высокий показатель.

Улучшить ситуацию могут дожди. По прогнозу, сильные осадки ожидаются в четверг и вечером в пятницу: по области может выпасть до 15–30 мм. «Это вряд ли полностью устранит дефицит влаги, но на какое-то время ситуация улучшится, а пожароопасность снизится», — считают специалисты.