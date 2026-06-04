БФУ им. И. Канта приглашает абитуриентов на подготовительные курсы к вступительным испытаниям

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С 25 июня по 28 июля пройдут интенсивные курсы для подготовки к вступительным испытаниям, проводимым университетом. Они помогут абитуриентам систематизировать и расширить знания, разобрать распространённые ошибки и познакомиться с регламентом экзамена.

Интенсивные курсы проводятся в онлайн-формате по следующим предметам:

Математика. Математика и начала математического анализа. Математические основы инфокоммуникаций. Прикладные основы математических знаний. Объём — 60 часов. Стоимость — 4500 рублей. Обществознание. Современные знания об обществе. Объём — 60 часов. Стоимость — 4500 рублей. Информатика. Информатика и ИКТ в технике, технологиях и инженерном деле. Информатика и основы программирования, Информатика и вычислительная техника. Объём — 60 часов. Стоимость — 4500 рублей. Основы анатомии человека. Объём — 60 часов. Стоимость — 4500 рублей. Основы физиологии человека. Объём — 60 часов. Стоимость — 4500 рублей. Академический рисунок (дизайн). Объём — 30 часов. Стоимость — 3500 рублей. Онлайн-формат. Живопись (дизайн). Объём — 30 часов. Стоимость — 3500 рублей. Творческий конкурс для журналистов. Объём — 30 часов. Стоимость — 4000 рублей. Литература. Основы литературных знаний. Объём — 30 часов. Стоимость — 4000 рублей.

В очном формате проводятся:

Архитектурная композиция (бакалавриат «Архитектура»). Объём — 30 часов. Стоимость — 3500 рублей. Курсы проводятся по адресу: ул. Озерова, 57, ауд. 105. Архитектурный рисунок (бакалавриат «Архитектура»). Объём — 30 часов. Стоимость — 3500 рублей. Курсы проводятся по адресу: ул. Озерова, 57, ауд. 105. Рисунок (СПО «Архитектура»). Объём — 30 часов. Стоимость — 3500 рублей. Очный формат. Курсы проводятся по адресу: Зоологическая ул., 2, ауд. 209.

Расписание: будние и выходные дни.

Стоимость обучения: 3500–4500 рублей в месяц.

Информация о подготовительных курсах представлена в разделе «Абитуриенту» на сайте БФУ им. И. Канта.

Телефон: +7 (4012) 595-596