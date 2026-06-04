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От хаоса к прибыли: почему калининградские предприниматели теряют деньги и как это остановить

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От хаоса к прибыли: почему калининградские предприниматели теряют деньги и как это остановить - Новости Калининграда

В 2026 году предприниматели в Калининграде столкнулись с новыми серьёзными трудностями в ведении бизнеса. Дефицит кадров, усложнение логистики и рост конкуренции заставляют предпринимателей искать новые точки роста. В таких условиях побеждает тот, кто навёл порядок внутри компании. Мы поговорили с местными экспертами и выяснили, какие три «невидимые» дыры в бюджете съедают прибыль и как их залатать без колоссальных затрат.

Задачи сотрудников теряются в бесконечных чатах, менеджеры забывают перезвонить горячим клиентам, а нужный договор невозможно найти на столе под грудой бумаг. Знакомая картина? Вместо того чтобы думать о стратегии развития, собственник вынужден ежедневно тушить операционные пожары.

Виноваты не сотрудники, а отсутствие понятной системы управления. Эксперты ГК «Решение» (партнёр фирмы «1С» и компании «Битрикс24») выделили три главные зоны потерь, которые нужно закрыть прямо сейчас:

«Мёртвые» лиды. Хранение клиентской базы в Excel-таблицах или бумажных блокнотах — прямой путь к потере до трети прибыли. Интеграция мессенджеров с CRM-системой позволяет взять под контроль каждый контакт: от первого сообщения до поступления денег на счёт.

Хаос в задачах. Команда работает до ночи, но дедлайны всё равно летят? Современные таск-трекеры решают эту проблему за считаные минуты. Роботы напомнят исполнителю о сроках и автоматически передадут проект на следующий этап, избавив руководителя от микроменеджмента.

Бумажная рутина. Кадровая макулатура тормозит развитие. Переход на КЭДО (кадровый электронный документооборот) экономит сотни тысяч рублей на бумаге и курьерах, защищая компанию от штрафов трудовой инспекции.

Практическое решение для бизнеса: семинар «Антихаос»

16 июня в 10:00 в Калининграде пройдёт большой практический бизнес-интенсив «Антихаос». Местные эксперты из ГК «Решение» разберут реальные кейсы автоматизации калининградских компаний.

От хаоса к прибыли: почему калининградские предприниматели теряют деньги и как это остановить - Новости Калининграда

Что ждёт участников на бесплатном мероприятии:

  1. Масштабный нетворкинг. Более 200 единомышленников — владельцев бизнеса и топ-менеджеров города — соберутся в одном зале. Идеальная площадка, чтобы найти партнёров и договориться о новых сделках.
  2. Полезные материалы. Каждый участник унесёт домой готовые чек-листы по автоматизации и рабочие регламенты для контроля команды.
  3. Прямые консультации. На площадке будут дежурить ведущие специалисты по «1С» и «Битрикс24», готовые бесплатно разобрать ваши нестандартные вопросы об учёте и законодательстве.
  4. Выгоды для гостей. Доступ к закрытым скидкам и спецпредложениям на внедрение программ «1С» и «Битрикс24».
  5. Розыгрыш призов. Ценные подарки от организаторов и партнёров мероприятия.

Условия участия просты:

Участие полностью бесплатное. Количество мест в зале гостиницы строго ограничено, вход — только по предварительной регистрации.

  1. Когда: 16 июня. Регистрация начнётся в 9:30, старт программы в 10:00.
  2. Где: Калининград, ул. А. Невского, 53, гостиница «Турист», конференц-зал.

Забронируйте место заранее, чтобы забрать пакет материалов и получить доступ к специальным предложениям.

Зарегистрироваться на бизнес-интенсив «Антихаос».

Организатор бизнес-интенсива — ГК «Решение», партнёр фирмы «1С» и компании «Битрикс24» в Калининграде. Официальные партнёры — компания «Битрикс24», ПАО «Банк "Санкт-Петербург"». Информационные партнёры мероприятия — новостной портал «Клопс», радио «Балтик плюс», «Радио родных дорог».

Подробности розыгрыша можно узнать по телефону: 8 (4012) 38-58-88, 8 (9062) 38-58-88

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