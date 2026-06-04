Лось пытался перейти из Польши на калининградскую сторону через пункт пропуска, но был задержан (фото)

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Дикий лось пытался перейти границу Польши с Калининградской областью через пункт пропуска в Безледах (с российской стороны — Багратионовский район). Об этом рассказал «Клопс» очевидец.

Животное вышло на приграничную территорию во вторник, 2 июня. Лось двигался по трассе и держался так, будто был намерен пересечь границу именно официально, через ворота. Однако пограничники соседнего государства его всё же не пропустили, сообщил свидетель инцидента.

Ситуацию прокомментировал «Клопс» Олег Белкин, председатель Калининградского областного общества охотников. По его словам, периодически такие случаи бывают. Границы существуют для людей, а лесные обитатели их не признают, они ходят по собственным тропам. Шлагбаумы и ворота им обычно тоже не нужны.

«Те технические сооружения, которые стоят сейчас на границе, они для животных, в принципе, проходимы, — считает Белкин. — Лось может перепрыгнуть, олень может перепрыгнуть. Он достаточно высоко прыгает. Есть видео, как лоси преодолевают почти трёхметровые заграждения».

Нередко животные невольно действуют сообща: например, кабан может повредить ограждение клыками, а за ним в дыру проникнет волк. Медведям заборы тоже — не указ. К счастью, их у нас в регионе немного.