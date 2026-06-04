Самый жаркий месяц лета в Калининграде принесёт ливни и грозы — Гидрометцентр

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Самым жарким месяцем лета в Калининградской области станет июль. Об этом «Клопс» рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Среднесуточная дневная температура будет держаться в районе +24 градусов. На середину лета придётся наибольшее количество ливней и гроз. Кратковременные дожди будут чередоваться с солнечными днями.

В августе вода в Балтийском море прогреется до максимальных за сезон значений. Последний месяц лета обещает быть более сухим, однако температура воздуха немного снизится по сравнению с июлем.

По словам климатологов, предстоящее лето в Калининградской области будет переменчивым, но без серьёзных погодных аномалий. Экстремальной жары и затяжных дождей специалисты пока не прогнозируют.