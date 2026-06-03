«Мы приехали, чтобы победить»: калининградский «Локомотив» намерен занять домашний пьедестал Кубка России по пляжному волейболу

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградский «Локомотив» — главный фаворит третьего этапа Кубка России по волейболу, который 4 июня стартует в Зеленоградске. Перед началом турнира с девушками пообщался корреспондент «Клопс».

На берега Балтики в этом году пожаловали все сильнейшие дуэты. Так что борьба на зеленоградских песках обещает быть жаркой, даже несмотря на не самый благоприятный прогноз погоды: синоптики обещают игрокам сильный порывистый ветер и дождь. К погодному экстриму лучше других должны быть готовы Екатерина Храмцова и Анна Савельева. Родная стихия девушек — снежный волейбол, так что тёплыми каплями их не напугать. Тем более всего несколько дней назад пара добилась лучшего результата в карьере, выиграв в Туле серебро на этапе чемпионата России.

«Очень позитивное настроение, мы готовы, заряжены, тем более наш домашний этап — хочется показать максимум, на что мы способны. Добавлять от игры к игре», — поделилась ожиданиями от предстоящих матчей Анна Савельева.

«Всё зависит от нас, будем работать, стараться. Сделаем всё возможное. Думаю, получится», — поддержала партнёршу Екатерина Храмцова, делая акцент на последнем слове.

Кстати, на сегодняшний день Храмцова возглавляет рейтинг российских игроков. А следом в списке лучших расположились две Маши — Егорова и Лазуренко. Третья пара «Локо» Елизавета Лудкова и Ксения Дабижа также в этом сезоне стабильно попадают в четвёрку сильнейших, но победный гештальт на домашнем песке у девушек пока не закрыт.

Матчи на кортах спорткомплекса «Янтарь» в Зеленоградске будут проходить ежедневно с 10:00 до 19:00. 4 июня пройдут поединки группового этапа, 5 июня команды начнут игры на выбывание. В субботу, 6 июня, определятся обладатели медалей. В 12:00 и 13:00 — встречи за бронзу, в 14:00 и 15:00 — волейболисты разыграют золотые награды. Вход для зрителей свободный.