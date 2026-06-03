Штормы могут сдвинуть к берегу боеприпасы с затонувшей у Балтийска баржи — МЧС

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Штормы могут сдвигать к берегу проржавевшие боеприпасы, которые лежат у затонувшей возле Балтийска немецкой баржи. Об этом региональное управление МЧС пишет в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 3 июня.

Баржа лежит на глубине 17 метров у берегов бывшего Пиллау с 1945 года. Судно раскололось на две части, а вокруг до сих пор остаются тысячи снарядов и других взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

По словам специалистов, из-за коррозии и постоянно меняющейся обстановки на дне такие находки становятся особенно непредсказуемыми, поэтому район продолжают обследовать и очищать. Работы идут уже седьмой год: за прошлый сезон водолазы подняли больше 21,5 тысячи боеприпасов, в этом — ещё 10 713.

Дно обследуют водолазы центра «Лидер», техническое сопровождение обеспечивает поисково-спасательный отряд. Спуски выполняют с многофункционального катера УМК-20В. Поднятые снаряды доставляют на берег и передают инженерным подразделениям Минобороны, затем вывозят на полигон и уничтожают. За тем, чтобы гражданские суда не заходили в район разминирования, следят инспекторы ГИМС.