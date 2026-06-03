Жителям СНТ «Сосновка» под Зеленоградском пообещали, что перевод участков в сельхоззону не помешает строить дома

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Власти встретились с представителями СНТ «Сосновка» под Зеленоградском и заявили, что перевод участков в другую территориальную зону не должен мешать строительству, оформлению домов и проживанию. Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе областного правительства в среду, 3 июня.

С садоводами общались депутат Госдумы Марина Оргеева, зампред правительства Калининградской области Кристина Подскребкина и глава Зеленоградского округа Александр Китаев. Разговор провели после нескольких обращений жителей: им объяснили, зачем в правилах землепользования и застройки меняют территориальную зону для части СНТ.

В проекте ПЗЗ предусмотрены две зоны — СХ-4 и СХ-5. Первую устанавливают для участков в границах населённых пунктов, вторую — для сельхозземель за их пределами. Власти пояснили, что так документ приводят в соответствие с генпланом округа и категорией земли.

Участки, которые относят к СХ-5, и раньше числились землями сельхозназначения. Их разрешённое использование — садоводство, огородничество и близкие варианты — после смены индекса должно сохраниться.

В правительстве утверждают, что изменения не помешают ставить жилые дома на кадастровый учёт, строить и реконструировать объекты на существующих участках. Перевод в другую зону также не должен ограничить проживание, повлиять на стоимость недвижимости или затронуть права собственников.

«Встреча позволила ответить на вопросы жителей. Мы будем и дальше проводить такие встречи, отвечать людям на возникающие вопросы. Диалог жителей с властью — важнейшая история, и мы будем её продолжать», — заявила Марина Оргеева.

Власти отметили, что перевод СНТ за пределами населённых пунктов из СХ-4 в СХ-5 идёт с 2022 года. По аналогичным правилам уже живут садоводства Багратионовска, Светлого и Балтийска.

«Продолжаем эту работу, разъясняем жителям все детали и вопросы, с которыми они могут столкнуться в реализации их прав на земельные участки», — добавила Кристина Подскребкина.