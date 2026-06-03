До +25 и ни капли дождя: погода на 3 июня в Калининградской области

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В среду, 3 июня, в регионе сохранится тёплая погода без осадков. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром воздух прогреется до +19…+22°, у побережья — до +17…+20°. Будет малооблачно. Днём в регионе ожидается +20…+23°, местами до +24…+25°. На Куршской и Балтийской косе — +18…+21°, осадков не прогнозируется. К вечеру температура опустится до +17…+19°, к полуночи — до +15…+17°, облачность останется переменной.

Ветер в течение суток будет преимущественно юго-восточным: ночью слабым, днём умеренным, местами с порывами до 10–12 м/с. Атмосферное давление понизится с 757 до 755 мм рт. ст.