16:48

Власти определились с местом для новой пожарной части в микрорайоне Космодемьянского (фото)

  1. Калининград
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Власти определились с местом для новой пожарной части в микрорайоне Космодемьянского (фото) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Власти определились с местом для новой пожарной части в микрорайоне Космодемьянского (фото) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»

В микрорайоне имени Александра Космодемьянского появится новое пожарное депо. Участок для его строительства уже передан в областную собственность, сообщила «Клопс» глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время выездного совещания в понедельник, 1 июня.

По словам сити-менеджера, объект планируют разместить рядом с недавно появившейся улицей Тихоокеанской, напротив строящейся газовой котельной и гостиницы для спортсменов. 

«Этот земельный участок мы передали в областную собственность для того, чтобы здесь коллеги проектировали пожарное депо. Сейчас в министерстве как раз занимаются проектированием», — сообщила Дятлова.

Сроки строительства пока не называются.

Ещё одно пожарное депо запланировали на Сельме.

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Городская среда