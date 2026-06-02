Власти определились с местом для новой пожарной части в микрорайоне Космодемьянского (фото)

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В микрорайоне имени Александра Космодемьянского появится новое пожарное депо. Участок для его строительства уже передан в областную собственность, сообщила «Клопс» глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время выездного совещания в понедельник, 1 июня.

По словам сити-менеджера, объект планируют разместить рядом с недавно появившейся улицей Тихоокеанской, напротив строящейся газовой котельной и гостиницы для спортсменов.

«Этот земельный участок мы передали в областную собственность для того, чтобы здесь коллеги проектировали пожарное депо. Сейчас в министерстве как раз занимаются проектированием», — сообщила Дятлова.

Сроки строительства пока не называются.