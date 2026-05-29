Жители Прегольского сообщают о запахе гари от предприятия

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Здоровье калининградцев ухудшилось от опасного соседства, люди просят закрыть отравляющее воздух производство.

Едкий запах вместо свежего воздуха — такая реальность преследует жителей микрорайона Прегольский в Калининграде уже не первый год. На встречу с населением выехал Павел Кобозев, помощник депутата Заксобрания от ЛДПР Евгения Мишина. Люди обеспокоены выбросами от расположенного неподалёку предприятия и боятся за своё здоровье.

По словам жителей, каждое утро и вечер в микрорайоне появляется плотный дым с неприятным запахом. Он распространяется на всю территорию садоводческих товариществ — «Фрегат», «Вымпел», «Сад 3», «Атлантиро», «Весна» и других — и прилегающих жилых зон. Люди жалуются на ухудшение самочувствия: у многих появился кашель, участились случаи затруднённого дыхания, наблюдаются аллергические реакции. Особенно страдают дети, пожилые и те, у кого есть хронические заболевания.

«За последнее время я два раза обращалась в нашу поликлинику на Расковой, 10. Мне выписывали больничный, у меня сильный кашель — до рвоты, который именно из-за такого воздуха. Соседка, которая живёт в Прегольском 12 лет, только за последние полтора года столкнулась со значительным ухудшением здоровья, хотя женщине чуть за 40. Мой несовершеннолетний сын стал часто пропускать уроки именно из-за плохого самочувствия», — поделилась личной историей местная жительница Ксения Комарова.

Как отмечают горожане, когда на место приезжает Роспотребнадзор, предприятие приостанавливает работу, и замеры показывают лишь незначительное превышение вредных выбросов. Проблема возникает снова, как только предприятие возобновляет деятельность. Люди неоднократно обращались в госорганы, но ощутимых результатов это не принесло. Им обещали, что вредное производство закроют, однако этого не произошло.

Депутат Заксобрания Евгений Мишин подчеркнул серьёзность ситуации: «Сложившаяся экологическая ситуация в микрорайоне требует серьёзного внимания. Мы рассмотрим обращение жителей и уже направили запрос на имя лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Приложим все усилия, чтобы помочь калининградцам и добиться полноценной проверки предприятия».

«Люди фактически задыхаются из-за ядовитых выбросов. Здоровье жителей не должно зависеть от чьих-то экономических интересов», — подчеркнул Павел Кобозев.