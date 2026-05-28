В Балтийске после жалоб жителей изменили маршруты общественного транспорта

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В Балтийске скорректировали схему и расписание движения автобусов после жалоб пассажиров. Решение приняли по итогам совещания администрации с перевозчиком «Регио-Экспресс», сообщили «Клопс» в мэрии.

Новое транспортное предприятие вышло на муниципальные маршруты неделю назад. На линии запустили семь автобусов малого класса. После начала работы жители направили десятки жалоб и предложений. Большая их часть касалась маршрутов №1, 5 и 11.

Теперь на «единичку» выпустят автобус большой вместимости. В администрации рассчитывают, что это поможет снизить нагрузку в часы пик и сделать поездки комфортнее.

На маршруте №5 изменили время первого рейса — теперь автобус будет отправляться в 7:00. Решение приняли с учётом графика работы военного госпиталя, где работают местные жители.

На маршруте №11 перенесли конечную остановку. Вместо железнодорожного вокзала автобусы теперь будут доезжать до улицы Кронштадтской. В администрации откликнулись на многочисленные просьбы жителей микрорайона.