Проведите субботу активно: 30 мая на «Балтике» пройдёт «Зелёный марафон»

30 мая на стадионе «Балтика» пройдёт «Зелёный марафон» — большой городской праздник для всей семьи. Можно прийти с детьми, друзьями, родителями: поболеть за участников, погулять, попробовать новое, выиграть подарки и просто провести день активно.
На площадке будет много спорта: турниры, разминки, йога, мастер-классы и показательные выступления. Вы сможете познакомиться с разными направлениями, попробовать что-то на месте и, возможно, найти спорт, который захочется оставить в жизни насовсем.
Детям тоже будет чем заняться: будут игры, мастер-классы, бесплатное мороженое, подарки и развлечения на площадках партнеров. Например, на площадке сети медицинских центров «Арс Медика» детей ждут фокусы, творческие мастер-классы и рисование.
Для взрослых — интерактивы, розыгрыши и шанс уйти не только с хорошим настроением, но и с ценными призами. Среди подарков — беговая дорожка для дома от «Авеню-Риэлт Владис». Интерактивная зона с моментальными фото ждёт гостей на площадке «КПД-строй».
Отдельная важная часть праздника — добрые дела. Благотворительный фонд «Верю в чудо» расскажет о реестре доноров костного мозга: на площадке можно будет оставить заявку и узнать, как стать потенциальным донором. А приют «Славянское» приедет с собаками, которые ищут дом. Можно будет познакомиться с хвостиками, поддержать приют и принести корм.
Так что приходите даже без спортивной формы. За атмосферой, мороженым, детскими активностями, новыми впечатлениями, добрыми делами и ощущением большого живого праздника.
30 мая, стадион «Балтика». Все площадки начнут работать с 8:00, а программа продлится до 14:30.
«Зелёный марафон» — для бегунов, болельщиков, детей, родителей и всех, кто хочет провести субботу классно.
Подробная программа и подробности по ссылке.