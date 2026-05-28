Проведите субботу активно: 30 мая на «Балтике» пройдёт «Зелёный марафон»

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30 мая на стадионе «Балтика» пройдёт «Зелёный марафон» — большой городской праздник для всей семьи. Можно прийти с детьми, друзьями, родителями: поболеть за участников, погулять, попробовать новое, выиграть подарки и просто провести день активно.

На площадке будет много спорта: турниры, разминки, йога, мастер-классы и показательные выступления. Вы сможете познакомиться с разными направлениями, попробовать что-то на месте и, возможно, найти спорт, который захочется оставить в жизни насовсем.

Детям тоже будет чем заняться: будут игры, мастер-классы, бесплатное мороженое, подарки и развлечения на площадках партнеров. Например, на площадке сети медицинских центров «Арс Медика» детей ждут фокусы, творческие мастер-классы и рисование.

Для взрослых — интерактивы, розыгрыши и шанс уйти не только с хорошим настроением, но и с ценными призами. Среди подарков — беговая дорожка для дома от «Авеню-Риэлт Владис». Интерактивная зона с моментальными фото ждёт гостей на площадке «КПД-строй».