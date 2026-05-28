Не просто экскурсия: 5 вкусных способов от «Шаакен Дорф» провести время так, чтобы потом хотелось повторить

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Семейное производство раскроет секреты мастерства.

Иногда лучший отдых — это не сериал, не поход и даже не поездка на пляж. Порой хочется сделать что-то своими руками, узнать неожиданные факты, посмеяться с друзьями, испачкаться в шоколаде, научиться делать сыр или наконец понять, почему марципан в Восточной Пруссии был почти культовым лакомством.

Семейное производство «Шаакен Дорф» приоткроет свои секреты. Мастера приготовили пять идей для вашего необычного досуга, где можно почувствовать себя ремесленником, шоколатье, пекарем или сыроваром.

1. Приготовить собственный авторский сыр

На мастер-классе гости узнают, как вообще появились сыры, почему в разных странах они отличаются по вкусу и текстуре, какие бывают технологии приготовления и чем молодой сыр отличается от выдержанного. Теорию подкрепят практикой. Участники работают с ингредиентами, а в финале получают продукт, который можно продегустировать и красиво упаковать.

Особенно интересно наблюдать, как в процессе даже самые скептически настроенные взрослые начинают задавать вопросы с азартом людей, которые уже мысленно открывают свою мини-сыроварню.

А детям обычно нравится всё и сразу: необычные процессы, запахи, возможность что-то смешивать и создавать руками. И конечно — момент, когда можно попробовать результат.

Такой мастер-класс легко превращается в полноценное событие для семьи, компании друзей или корпоратива.

Продолжительность: около 60 минут.

Для взрослых и детей от 6 лет.