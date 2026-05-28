«Малый бизнес — большие возможности»: банк «Санкт-Петербург» запускает традиционную премию для МСБ и дарит победителям бесплатное обслуживание навсегда и продвижение бизнеса

Банк «Санкт-Петербург» поздравляет бизнес-сообщество с Днём предпринимателя и объявляет масштабный старт третьей ежегодной премии «Малый бизнес — большие возможности». В 2026 году проект совершает «географический прорыв»: теперь за звание лучших поборются не только предприниматели Петербурга и Ленобласти, но и представители Янтарного края — Калининградской области. Премия в этом году проходит в обновлённом формате — вместе с ребрендингом блока «БСПБ.Бизнес».
«В этом году наша премия проходит под девизом "код интеллигентного предпринимательства", и это не случайно. Мы представляем обновлённый бренд "БСПБ.Бизнес", в основе которого — стабильность, предсказуемость и интеллигентность. Уходя от агрессивных продаж и мелкого шрифта в договорах, мы строим "банк вашей уверенности". Для нас предпринимательство — это не гонка за сиюминутной выгодой, а культура надёжных отношений, где ценятся прозрачность и экспертиза. Эта премия — про тех, кто разделяет наш новый слоган: "Доверие в каждом решении"», — комментирует идеолог и автор премии директор Дирекции массового корпоративного бизнеса и развития продаж банка «Санкт-Петербург» Маргарита Анисимова.
С каждым годом премия БСПБ меняется. Впервые она была запущена для малого бизнеса Санкт-Петербурге в 2024 году, в прошлом году была расширена на Ленинградскую область, в 2026 году масштабируется на Калининград и Калининградскую область.
К участию, как и прежде, приглашаются предприниматели Северо-Запада, которые развивают и улучшают город и область.
Премия банка «Санкт-Петербург» «Малый бизнес — большие возможности» проходит при поддержке правительства Санкт-Петербурга, администраций Ленинградской и Калининградской областей, при партнёрстве бизнес-клуба «Атланты Северо-Запад». Информационную поддержку оказывают деловые и городские СМИ — РБК.Петербург, РБК.Калининград, «Фонтанка» и «Клопс».
БСПБ приглашает поучаствовать в премии:
- действующих предпринимателей, которые относятся к сегменту микро- или малого бизнеса;
- клиентов банка «Санкт-Петербург» или тех, кто успел открыть расчётный счёт в БСПБ до 1 ноября 2026 года;
- предпринимателей, чей бизнес связан с жизнью горожан или гостей Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Калининграда и Калининградской области.
В 2026 году регистрация участников стартует 26 мая и продлится до 1 ноября 2026 года. Зарегистрироваться в премии можно по ссылке.
Премия в 2026 году вручается в 12 номинациях:
Блок «Региональное развитие и среда»
- Номинация «Лидер региональных перемен»: для тех, кто трансформирует облик Петербурга и Калининграда.
- Номинация «Городская среда: социальный вклад»: бизнес с эмпатией и фокусом на репутацию.
- Номинация «Развитие туристического потенциала»: для тех, кто развивает гостиничную индустрию, авторские маршруты и событийный туризм.
Блок «Производство, сервис и технологии»
- Номинация «Двигатель производственной индустрии»: инновации, автоматизация и новые материалы.
- Номинация «Цифровой интеллект»: проекты в сфере ИИ, CRM-систем и ИТ-решений.
- Номинация «Экосистема сервиса и клиентского опыта»: высокий стандарт качества в сфере услуг.
Традиции и идентичность
- Номинация «Бизнес-династия: преемственность и традиции»: поддержка компаний, передающих ценности и капитал из поколения в поколение.
- Номинации «Культурный бизнес-код региона» и «Бизнес-код культурной столицы»: музеи, театры и креативные индустрии.
- Номинация «Локальный бренд-ориентир»: поддержка предпринимателей с небольшим собственным брендом, ремесленников, участвующих в ярмарках для продвижения своей продукции и пр., а также самозанятых, готовых открыть ИП.
Рост и лидерство
- Номинация «Женское лидерство в бизнесе»: для руководителей-женщин, продвигающих социально значимые инициативы.
- Номинация «Гастрономическая инновация и концепт»: уникальные концепты ресторанной индустрии, zero-waste-технологии, а также особенные решения внутри заведений.
- Номинация «Динамично развивающийся торговый бизнес»: логистика и современные форматы торговли.
Победителей выберет жюри премии — это эксперты с огромным опытом в экономике и бизнесе: представители правительства Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей, различных отраслей экономики, финансовые аналитики и банковские специалисты. Среди критериев выбора победителей: социальная значимость бизнеса, вклад в улучшение городской инфраструктуры и повышение качества жизни жителей городов и областей, инновационный и творческий подход, предпринимательский дух.
Главный приз премии-2026 — полная отмена комиссий для победителей и продвижение бизнеса. Банк «Санкт-Петербург» предлагает бессрочное бесплатное обслуживание, чтобы предприниматели могли инвестировать ресурсы в развитие, а не в банковские чеки.
Что входит в пакет победителя?
- 0 ₽ за РКО и платежи юрлицам и ИП навсегда.
- 0 ₽ за обслуживание премиальных бизнес-карт и/или стикеров Mir Supreme Business навсегда.
- бесплатная программа «Премиум» или «Премиум Лайт» для владельца бизнеса навсегда.
Также победители получат бизнес-разбор от экспертов бизнес-клуба «Атланты Северо-Запад», медийную поддержку продвижения своего бизнеса — эксклюзивный медиапакет на радио РБК.Петербург или на сайте РБК.Калининград, чтобы рассказать о своём опыте, выступить в качестве эксперта отрасли и сформировать доверие к бренду на региональном уровне.
Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших банков России. На 1 апреля 2026 года банк занимает 13-е место по объёму активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс»). На 1 апреля 2026 года в банке обслуживается более 2,4 млн частных лиц и 62 тыс. компаний в 70 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске, включая представительства в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Акции банка торгуются с 2007 года, включены в высший котировальный список Московской биржи с кодом BSPB. Подробнее — www.bspb.ru.
Самую оперативную информацию о продуктах банка, скидках и акциях, обзор лучших финансовых решений, а также рекомендации о наиболее эффективных способах управления своими сбережениями можно увидеть в специальном канале банка «Санкт-Петербург» в МАХ — max.ru/bspb. Подписывайтесь и будьте в курсе последних финансовых новостей.
Ознакомиться со спецпроектом можно по ссылке.
Организатор: ПАО «Банк "Санкт-Петербург"».
Сроки проведения: с 26 мая 2026 года по 1 ноября 2026 года.
Подробные правила проведения по ссылке: cdn.bspb.ru/Plavila_provedeniya_Premii_2026_935139b527.pdf.