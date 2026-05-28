«Малый бизнес — большие возможности»: банк «Санкт-Петербург» запускает традиционную премию для МСБ и дарит победителям бесплатное обслуживание навсегда и продвижение бизнеса

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Банк «Санкт-Петербург» поздравляет бизнес-сообщество с Днём предпринимателя и объявляет масштабный старт третьей ежегодной премии «Малый бизнес — большие возможности». В 2026 году проект совершает «географический прорыв»: теперь за звание лучших поборются не только предприниматели Петербурга и Ленобласти, но и представители Янтарного края — Калининградской области. Премия в этом году проходит в обновлённом формате — вместе с ребрендингом блока «БСПБ.Бизнес».

«В этом году наша премия проходит под девизом "код интеллигентного предпринимательства", и это не случайно. Мы представляем обновлённый бренд "БСПБ.Бизнес", в основе которого — стабильность, предсказуемость и интеллигентность. Уходя от агрессивных продаж и мелкого шрифта в договорах, мы строим "банк вашей уверенности". Для нас предпринимательство — это не гонка за сиюминутной выгодой, а культура надёжных отношений, где ценятся прозрачность и экспертиза. Эта премия — про тех, кто разделяет наш новый слоган: "Доверие в каждом решении"», — комментирует идеолог и автор премии директор Дирекции массового корпоративного бизнеса и развития продаж банка «Санкт-Петербург» Маргарита Анисимова.

С каждым годом премия БСПБ меняется. Впервые она была запущена для малого бизнеса Санкт-Петербурге в 2024 году, в прошлом году была расширена на Ленинградскую область, в 2026 году масштабируется на Калининград и Калининградскую область.

К участию, как и прежде, приглашаются предприниматели Северо-Запада, которые развивают и улучшают город и область.

Премия банка «Санкт-Петербург» «Малый бизнес — большие возможности» проходит при поддержке правительства Санкт-Петербурга, администраций Ленинградской и Калининградской областей, при партнёрстве бизнес-клуба «Атланты Северо-Запад». Информационную поддержку оказывают деловые и городские СМИ — РБК.Петербург, РБК.Калининград, «Фонтанка» и «Клопс».

БСПБ приглашает поучаствовать в премии:

действующих предпринимателей, которые относятся к сегменту микро- или малого бизнеса; клиентов банка «Санкт-Петербург» или тех, кто успел открыть расчётный счёт в БСПБ до 1 ноября 2026 года; предпринимателей, чей бизнес связан с жизнью горожан или гостей Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Калининграда и Калининградской области.

В 2026 году регистрация участников стартует 26 мая и продлится до 1 ноября 2026 года. Зарегистрироваться в премии можно по ссылке.

Премия в 2026 году вручается в 12 номинациях:

Блок «Региональное развитие и среда»

Номинация «Лидер региональных перемен»: для тех, кто трансформирует облик Петербурга и Калининграда. Номинация «Городская среда: социальный вклад»: бизнес с эмпатией и фокусом на репутацию. Номинация «Развитие туристического потенциала»: для тех, кто развивает гостиничную индустрию, авторские маршруты и событийный туризм.

Блок «Производство, сервис и технологии»

Номинация «Двигатель производственной индустрии»: инновации, автоматизация и новые материалы. Номинация «Цифровой интеллект»: проекты в сфере ИИ, CRM-систем и ИТ-решений. Номинация «Экосистема сервиса и клиентского опыта»: высокий стандарт качества в сфере услуг.

Традиции и идентичность

Номинация «Бизнес-династия: преемственность и традиции»: поддержка компаний, передающих ценности и капитал из поколения в поколение. Номинации «Культурный бизнес-код региона» и «Бизнес-код культурной столицы»: музеи, театры и креативные индустрии. Номинация «Локальный бренд-ориентир»: поддержка предпринимателей с небольшим собственным брендом, ремесленников, участвующих в ярмарках для продвижения своей продукции и пр., а также самозанятых, готовых открыть ИП.

Рост и лидерство

Номинация «Женское лидерство в бизнесе»: для руководителей-женщин, продвигающих социально значимые инициативы. Номинация «Гастрономическая инновация и концепт»: уникальные концепты ресторанной индустрии, zero-waste-технологии, а также особенные решения внутри заведений. Номинация «Динамично развивающийся торговый бизнес»: логистика и современные форматы торговли.

Победителей выберет жюри премии — это эксперты с огромным опытом в экономике и бизнесе: представители правительства Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей, различных отраслей экономики, финансовые аналитики и банковские специалисты. Среди критериев выбора победителей: социальная значимость бизнеса, вклад в улучшение городской инфраструктуры и повышение качества жизни жителей городов и областей, инновационный и творческий подход, предпринимательский дух.

Главный приз премии-2026 — полная отмена комиссий для победителей и продвижение бизнеса. Банк «Санкт-Петербург» предлагает бессрочное бесплатное обслуживание, чтобы предприниматели могли инвестировать ресурсы в развитие, а не в банковские чеки.

Что входит в пакет победителя?

0 ₽ за РКО и платежи юрлицам и ИП навсегда. 0 ₽ за обслуживание премиальных бизнес-карт и/или стикеров Mir Supreme Business навсегда. бесплатная программа «Премиум» или «Премиум Лайт» для владельца бизнеса навсегда.

Также победители получат бизнес-разбор от экспертов бизнес-клуба «Атланты Северо-Запад», медийную поддержку продвижения своего бизнеса — эксклюзивный медиапакет на радио РБК.Петербург или на сайте РБК.Калининград, чтобы рассказать о своём опыте, выступить в качестве эксперта отрасли и сформировать доверие к бренду на региональном уровне.

Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших банков России. На 1 апреля 2026 года банк занимает 13-е место по объёму активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс»). На 1 апреля 2026 года в банке обслуживается более 2,4 млн частных лиц и 62 тыс. компаний в 70 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске, включая представительства в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Акции банка торгуются с 2007 года, включены в высший котировальный список Московской биржи с кодом BSPB. Подробнее — www.bspb.ru.

Самую оперативную информацию о продуктах банка, скидках и акциях, обзор лучших финансовых решений, а также рекомендации о наиболее эффективных способах управления своими сбережениями можно увидеть в специальном канале банка «Санкт-Петербург» в МАХ — max.ru/bspb. Подписывайтесь и будьте в курсе последних финансовых новостей.