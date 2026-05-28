Цирк Vivat откроет в Калининграде летний сезон новым шоу «Мартышкин труд»

Главными героями шоу станут 10 обезьянок-спортсменок. В программе заявлены номера с самокатами, скейтами, баскетболом и трюками на арене. Также зрители увидят бурых медведей на велосипедах, котов с номером «Полёт на Луне», воздушных гимнастов, эквилибристов и акробатов, а под куполом цирка артисты покажут экстремальные номера без страховки.

Представления пройдут под куполом цирка на Октябрьском острове.

В шоу участвуют призёры цирковых фестивалей России и Европы. За клоунскую часть программы отвечают Костя Блюз и Мадам Жоли.

Представление длится два часа и рассчитано на семейную аудиторию. Шоу приурочено к началу летнего сезона и Дню защиты детей.

Билеты на представления уже поступили в продажу. Их можно купить онлайн и в кассе возле цирка. Стоимость билетов начинается от 1000 рублей.

Сайт: www.vivatcircus.ru

«ВКонтакте»: vk.com/circus_vivat_knd

Касса цирка работает ежедневно с 10:00 до 20:00 по адресу: Октябрьская ул., 3а.

Справочная служба цирка: 90-96-96.