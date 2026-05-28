Сибирь, в которой не замёрзнешь: что посмотреть и чем заняться в Тюмени, куда можно улететь из Калининграда (репортаж)

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Ссылка Собираясь в Тюмень, мы думали, что столкнёмся с серыми типовыми постройками и замёрзнем под северным ветром. Но город на Туре удивил настолько, что навсегда занял место в сердце. Корреспондент «Клопс» слетал в Сибирь прямым рейсом из Калининграда и набрался впечатлений.

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Ссылка Прямые рейсы в Тюмень стартовали в начале апреля. График плавающий: самолёты летают два раза в неделю. Время в пути до земли за Камнем, как ещё называют Урал, — четыре часа. Обратный рейс в Калининград дольше на полчаса из-за встречного ветра.



Наша группа вылетала во вторник, 12 мая, в 23:50. С учётом разницы во времени мы приземлились в Тюмени в 7:00. Погода в Сибири нас приятно удивила. Всю поездку температура держалась в районе +18 — 20, в отдельные дни было до +26. Из-за того, что в Тюмени сухой климат, жара переносилась вполне комфортно. Удивили вечера: здесь, в отличие от Калининграда, даже в мае можно выйти прогуляться в одной футболке: воздух сильно не остывает. В самый цветущий месяц весны гулять было невероятно приятно. В городе распустились сирень, черёмуха и яблони — их аромат окутывал всё вокруг. А на этом душистом фоне были особенно хороши старые усадебные дома, величественные храмы и современные постройки. Вокруг очень ярко и зелено.

Фото: София Сафронова / «Клопс»

Что посмотреть: топ-5 мест в Тюмени и области 1. Сквер Сибирских Кошек0+ Неподалёку от некогда купеческой улицы Дзержинского, на Первомайской, находится необычный сквер Сибирских Кошек. Он появился в 2008 году, и если присмотреться, между старинными особняками можно заметить чугунные скульптуры, покрытые золотистой краской: они лениво потягиваются, играют или важно восседают на столбах. Этот милый сквер — дань памяти удивительному подвигу. В годы войны блокадный Ленинград заполонили крысы, грозившие уничтожить остатки продовольствия и даже сокровища Эрмитажа. И тогда из Сибири отправили «кошачий эшелон» — больше пяти тысяч котов, из которых 238 отправили прямиком из Тюмени. Голодные и закалённые сибиряки быстро навели порядок в музеях. Тут же можно немного посиморонить — этому замечательному обычаю и слову нас научила экскурсовод Любовь Юрьевна. Нужно прикоснуться к понравившейся кошечке и загадать желание. Желания работают — проверено. Кстати, мест в Тюмени, где можно симоронить, довольно много, так что готовьте побольше желаний с собой в поездку.

Фото: София Сафронова / «Клопс»

2. Этностойбище «Увас мир хот»7+ Увас мир хот в переводе с хантыйского означает «дом северных людей». Он находится в деревне Кыштырла. Это этнографический музей под открытым небом, созданный в 2018 году.



На территории воссоздано настоящее поселение коренных народов Севера — хантов, манси и ненцев. Здесь можно зайти в хантыйский деревянный дом юх хот, ненецкий чум, охотничью избушку и лабазы — кладовки на высоких ножках, куда не могут забраться грызуны. Гости рассматривают оленьи нарты, лодки-долблёнки — обласы из кедра и осины, подбитые мехом лыжи-волокуши.



На входе в дом для нас провели обряд очищения, чтобы наша группа оставила за порогом злых духов. Хозяйка стойбища Ирина Малых — представительница малочисленного северного народа манси. У манси сохраняются традиционные верования, включая культ духов-покровителей и почитание сил природы.



Больше всего всем понравилась козочка по имени Капитолина, которая своим поведением скорее напоминала кошку — очень активно о всех тёрлась и ни на шаг не отставала от своей хозяйки. Ещё тут живут настоящие северные олени — они хоть и боязливые, но всё равно проявляют свой скромный интерес к гостям.



По завершении экскурсии Ирина угостила пирогом из мочёной брусники и таёжным чаем из трав.

Фото: София Сафронова / «Клопс»

3. Музей забытых звуков в Тобольске0+ Никаких табличек «руками не трогать». Больше сотни инструментов со всего света: иранский сантур — прадедушка пианино, колёсная лира, африканские барабаны. Экскурсовод играет на каждом — и вам даст попробовать.

Фото: София Сафронова / «Клопс»

4. Ялуторовский острог0+ В Ялуторовске нас ждала экскурсионная программа «Сибирский карнавал». «Ялуторовский острог» — это не настоящая старинная крепость, а её историческая реконструкция, которую построили в 2009 году к 350-летию города. Поставили её как раз на том самом месте, где в XVII веке стояла деревянная крепость-аванпост, охранявшая подступы к Тюмени и Тобольску.



Сегодня это музей под открытым небом. Здесь можно залезть на сторожевую башню и загадать желание, зайти в кузницу и амбар со старинными вещами, спуститься в подземелье с комнатой пыток. Кроме того, в этом месте трудится мастерица, которая воссоздаёт предметы быта древних сибиряков.



Наша группа соревновалась в приготовлении щей из капусты, пекла метровый блин, а также состязалась в перетягивании каната и пении частушек. Угостили и обедом: домашними пельменями, соленьями, чесночным хлебом и супом в горшочке.

Фото: София Сафронова / «Клопс»

5. Дом-музей Григория Распутина16+ В селе Покровском родился и прожил большую часть жизни один из самых загадочных персонажей в истории России. Музей его имени — частный, его в 1990 году открыли супруги Смирновы — Марина и Владимир, которые написали несколько книг о Распутине. Оригинальный дом старца снесли в 1980-е по указанию партийного начальства, но музейщики восстановили его по старым чертежам и фотографиям. Как рассказала нам Марина Смирнова, по совместительству экскурсовод в собственном музее, если мужчина сядет здесь на подлинный венский стул, его ждёт стремительный карьерный рост. Звучит как шутка — и, по всей видимости, шуткой всё это и остаётся, но в Покровском к ней относятся совершенно серьёзно. Марина Смирнова приводит в пример несколько громких имён: Сергей Собянин, Владимир Якушев, Анатолий Чубайс, Игорь Шувалов — мол, все они после посещения музея и сидения «на том самом стуле» получили повышение и переехали в Москву. Собянин, на тот момент ещё тюменский губернатор, сначала посмеялся над легендой, но минутку всё же посидел — и не прошло и месяца, как его забрали в столицу. Вопрос достоверности прямой связи «посидел — и пошёл вверх по карьерной лестнице» остаётся, конечно, открытым, но легенда от этого только живее. Приезжали и другие знаменитости. Владислав Третьяк садился на стул с мыслью «вернуть России хоккейный титул» — и в том же году сборная выиграла чемпионат мира. Фёдор Конюхов заезжал перед опасным кругосветным путешествием на воздушном шаре — и установил мировой рекорд. В общем, по словам Марины Смирновой, стул работает безотказно Хозяйка музея — удивительный рассказчик. Она говорит о Распутине без осуждения и обожествления, а просто как о живом человеке со своей трагической судьбой. В какой-то момент у нескольких людей из нашей группы навернулись слёзы — настолько Марина проникновенно рассказывала про последние минуты жизни пригревшей старца царской семьи, которую расстреляли большевики в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.

Фото: София Сафронова / «Клопс»

Бонус: горячие источники как в Тоскане0+ Мы побывали в необычном спа-комплексе, находящемся прямо посреди соснового бора. Главное здесь — термальная вода, бьющая из скважины глубиной больше 1 200 метров. Эту скважину пробурили ещё в 1980-х годах геологи, которые искали нефть, а нашли горячую минералку. Такая история тут типична: первая термальная скважина в области появилась в 1950-х, когда вместо чёрного золота из-под земли забил поток воды. Вода здесь хлоридно-натриевая, с бромом, йодом и кремнием — как говорят, по составу её сравнивают с источниками в Карловых Варах или Тоскане. Сегодня в открытом бассейне вода круглый год держит температуру около +36–38 °C, так что купаться можно даже в мороз. Правда, для любителей водички погорячее всё же будет предостережение: в горячем источнике нельзя нежиться больше 15-20 минут, а для людей с некоторыми заболеваниями организма такое наслаждение, увы, и вовсе противопоказано. Ещё внутри есть различные парные, которые со вкусом украшены — повсюду банные веники, сушёные цветы, свечи.

Фото: София Сафронова / «Клопс»

Где остановиться Стандартный одноместный номер обойдётся путешественникам в сумму от 3 500 рублей за сутки. Наполнение во всех трёх отелях, где мы отдыхали, было примерно одинаковым, персонал — вежливый и доброжелательный. В каждом предлагают завтрак в формате шведского стола. Конечно, есть более дорогие номера — от 5 000 рублей. Но, побывав и в таких, разницы особо не заметили.

Тюменские отели и завтраки. Фото: София Сафронова / «Клопс»

Что поесть От исторических экскурсий у нас разыгрался аппетит, и самое время поговорить о тюменской кухне. Здесь она особенная — в ней смешались вековые традиции коренных народов Севера, купеческие обеды и современная ресторанная культура. Главное, что стоит попробовать в Тюмени — это блюда из северной рыбы и дичи. Знакомую калининградцам строганину здесь делают из муксуна — его нарезают тончайшими стружками и едят, макая в соль и перец. В одном из ресторанов нас угощали паштетом из мяса кролика, в другом удивляли котлетой из щуки, поданной на подушке из картофельного пюре. Сверху всё украшается яйцом бенедикт и свежей микрозеленью. Ещё понравились драники с щучьей икрой. Как известно, Тюмень — столица нефтяной промышленности. В одном из ресторанов Тобольска готовят суп с чёрным золотом — перед подачей нужно выдавить субстанцию в тарелку и закусывать подпалённым в печи свежим хлебом. Здесь же готовят невероятно вкусные ромовые бабы по авторскому рецепту. Их обильно пропитывают сладким сиропом, а вместо изюма внутри — цукаты и кедровые орешки. Сверху всё украшается сливочной помадкой, а само тесто буквально тает во рту.

Фото: София Сафронова / «Клопс»

В Тюмени распространены сладости из северных ягод: брусники, клюквы, морошки и облепихи. Например, можно угоститься традиционным для этих мест блюдом: брусникой с кедровыми орешками, которые тщательно приправлены мёдом либо сгущёнкой.