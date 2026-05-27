Предложи свой проект до 16 июня: жители Калининградской области выбирают объекты благоустройства

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До 16 июня жители региона через платформу обратной связи портала «Госуслуги» могут подать заявку на реализацию важного инфраструктурного проекта проекта.

Правительство Калининградской области проводит конкурс проектов инициативного бюджетирования. До середины июня на платформе обратной связи портала «Госуслуги» (ПОС «Госуслуги») принимаются предложения от жителей региона, направленные на решение местных вопросов. Участвовать в отборе могут все граждане старше 18 лет. Инициативы могут касаться широкого круга вопросов: благоустройства дворовых территорий, ремонта дорог, установки либо ремонта детских и спортивных площадок, создания или ремонта зон отдыха и иных социальных объектов, а также иных направлений, волнующих жителей конкретного муниципалитета.

«Как показали предыдущие два года, для людей инициативное бюджетирование — это реальная возможность выдвинуть идею и получить поддержку на реализацию своего проекта в части благоустройства или создания социального объекта. А для нас — это способ приблизить бюджетные решения к конкретным нуждам жителей муниципалитетов. Поэтому нам важно расширить практику использования этого механизма распределения бюджетных средств», — отметил министр финансов Калининградской области Виктор Порембский.

Порядок подачи заявок

Для выдвижения проекта необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги». Перейти на портал платформы обратной связи портала «Госуслуги», авторизоваться под своей учётной записью, выбрать раздел «Инициативные проекты» и заполнить форму проекта, указав описание проблемы, предлагаемое решение, место реализации, приложить макет или план предлагаемого проекта, а также его примерный бюджет.

Обязательные условия: заявитель может подать только одну заявку в муниципалитете, где имеет постоянную регистрацию. Кроме того, важно сформировать инициативную группу из единомышленников по проекту. Для сбора поддержки заявителю необходимо направить соответствующую ссылку из личного кабинета соседям или знакомым.

Об отборе проектов

После завершения приёма заявок и проведения процедуры модерации сотрудниками администраций муниципалитетов состоится двухэтапное народное голосование: сначала среди жителей соответствующего муниципалитета, затем — среди всех жителей Калининградской области.

Итоги конкурсного отбора будут подведены в августе-сентябре 2026 года. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов и соответствующие критериям конкурса, получат финансовую поддержку из областного бюджета на их реализацию.

С инструкцией по заполнению заявки, а также с конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте программы Минфина Калининградской области по финансовой грамотности.

По вопросам заполнения заявки жители могут обратиться на горячую линию по финансовой грамотности: 8 800 555-85-39.

О проекте

Проект инициативного бюджетирования реализуется с 2024 года при поддержке Министерства финансов Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив. За два года в регионе поддержано и реализовано 39 проектов, предложенных жителями, на общую сумму более 101 млн рублей.

Материал подготовлен в рамках проекта Министерства финансов «Финансовая грамотность и инициативные проекты населения». Дополнительная информация — по телефону горячей линии по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8 800 555-85-39 или на сайте fingram39.ru.