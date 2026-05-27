Во время проверки базы на Правой набережной, где произошёл крупный пожар, прокуратура нашла множество нарушений

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Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила административные дела после проверки базы на Правой набережной в Калининграде. Об этом говорится в ответе на обращение одного из жителей, документ есть в распоряжении «Клопс».

Поводом для проверки стал пожар, который произошёл 24 января. На открытой площадке загорелись строительные отходы, деревянные палеты и упаковка. Площадь возгорания составила около 1,5 тысячи квадратных метров. Пожар потушили сотрудники МЧС.

Земельные участки находятся в федеральной собственности и арендуются коммерческой компанией. По документам территория предназначена для размещения производственной базы.

Во время проверки природоохранная прокуратура обнаружила на участке строительный мусор, пластиковые отходы, шины, деревянные конструкции, металлические изделия и контейнеры. Часть отходов хранилась прямо на земле без сортировки и специальных площадок. Кроме того, здесь нашли металлические бочки с резким химическим запахом и работающий инсинератор.

Проверка показала, что фактически участок использовался как площадка для хранения и обработки отходов. При этом сама компания официально не занимается обращением с отходами. Как следует из ответа прокуратуры, основания для разработки проекта санитарно-защитной зоны у общества отсутствуют.

Специалисты лаборатории исследовали образцы мусора и отнесли их к IV классу опасности — малоопасные отходы. Прокуратура установила, что они складировались с нарушением санитарных требований: площадка не имела твёрдого покрытия, свалка не защищена от дождя и ветра, отсутствовала ливневая канализация, а контейнеры не имели маркировки.

По данным экологической экспертизы, деятельность на участке оказывала негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, проверяющие зафиксировали повреждение и уничтожение зелёных насаждений рядом с базой.

В марте природоохранная прокуратура внесла представление руководству компании. После этого директор сообщил об устранении нарушений и очистке территории от отходов.

30 апреля Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила административные дела в отношении компании и её генерального директора. Сейчас материалы находятся на рассмотрении.