Билайн запустил VoLTE в роуминге в США и Вьетнаме

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Билайн улучшил качество и доступность голосовой связи, а также скорость интернет-соединения для своих клиентов, находящихся в Соединённых Штатах Америки и Вьетнаме. На территории США в сети T-Mobile, а во Вьетнаме в сети Viettel стала доступна технология VoLTE, без которой не получится звонить и пользоваться СМС.

Теперь у клиентов Билайна в США и Вьетнаме есть не только высокоскоростной мобильный интернет, но и возможность совершать голосовые вызовы в сетях 4G — по технологии VoLTE (Voice over LTE, «голосовой LTE»). VoLTE даёт улучшенное качество звука и более быстрое соединение по сравнению с обычными вызовами (2G/3G), а также позволяет одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом. Но куда важнее то, что местные операторы уже отключили свои 2G/3G сети, то есть без VoLTE в США не работают традиционные звонки и СМС-сообщения.

VoLTE-роуминг от Билайна также работает в ряде популярных направлений с растущим турпотоком — в Японии, Швейцарии, Исландии и др. Клиентам оператора это даёт практически мгновенное соединение, чистый звук и возможность во время телефонного разговора пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы клиенты Билайна чувствовали себя как дома в любой точке земного шара. Запуск VoLTE в сетях T-Mobile (США) и Viettel (Вьетнам) — это очередной значимый шаг, который существенно упрощает жизнь наших абонентов и помогает им оставаться на связи даже в условиях повсеместного отключения сетей 2G и 3G. Благодаря этому мы уверены в комфорте и безопасности наших клиентов в этих странах».

География роуминга Билайна охватывает уже 220 стран и территорий, клиенты могут управлять тарифами для поездок за рубеж с помощью удобного «конструктора роуминга» в мобильном приложении оператора. Он позволяет самостоятельно выбирать пакеты интернета, подключать опции (например, безлимитные мессенджеры и карты) и устанавливать срок их действия. Билайн продолжает расширять глобальное покрытие.

Подробнее на сайте: beeline.ru.