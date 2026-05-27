Под Калининградом мусульмане собрались на коллективную молитву в честь Курбан-байрама, движение ограничено

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В посёлке Большое Исаково ограничено движение транспорта из-за мероприятий, посвящённых Курбан-байраму — одному из главных мусульманских праздников. Об этом «Клопс» сообщили в администрации Гурьевского муниципального округа.

Утром в среду, 27 мая, в мечети происходит коллективная молитва, которая будет продолжаться до 11:00. Из-за большого количества участников на дорогах ожидаются заторы.

На время проведения мероприятий временно перекроют движение транспорта на участке от перекрёстка улиц Октябрьской и Кооперативной до перекрёстка Кооперативной и улицы Победы. Ограничения будут действовать до конца молитвы.