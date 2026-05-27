«Умная школа» выходит на новый уровень: «SPAR Калининград» проведёт интеллектуальный финал среди топ-5 школ региона

Торговая сеть «SPAR Калининград» уже второй год подряд проводит специальную номинацию «Умная школа» в рамках масштабной акции «Лучшая школа». Но в этом году проект станет ещё зрелищнее: победителя определит настоящий интеллектуальный батл в прямом эфире.
В финал выйдут пять школ, которые займут лидирующие позиции в рейтинге «Клуб знатоков» в мобильном приложении «Клуб друзей». Каждую школу представит команда из пяти её учеников — именно они в интеллектуальной игре решат, кто получит звание самой умной школы и чьи одиннадцатиклассники попадут на главный выпускной региона.
На кону — не только престижный титул, но и крупные призы:
- 1-е место — 300 000 бонусов;
- 2-е место — 200 000 бонусов;
- 3-е место — 100 000 бонусов.
Рейтинг «Умной школы» закроется уже 1 июня, однако у школьников, родителей и выпускников ещё есть шанс помочь своей школе попасть в топ-5.
Для этого необходимо:
- зайти в приложение «Клуб друзей»;
- перейти в игру «Клуб знатоков»;
- выбрать школу, за которую хотите играть;
- отвечать на вопросы и зарабатывать баллы для своей школы.
Финал проекта пройдёт 16 июня в конгресс-холле Музея Мирового океана — там соберутся сильнейшие школьные команды региона. Прямую трансляцию интеллектуальной игры можно будет посмотреть в официальной группе «SPAR Калининград» во «ВКонтакте».
В прошлом году звание «Умной школы» завоевал лицей № 23. Сможет ли лицей удержать лидерство и в этом году — узнаем уже совсем скоро. Пока же борьба за место в пятёрке сильнейших продолжается, и интрига становится только острее.
Информацию об организаторе розыгрыша, правилах и порядке получения призов уточняйте на сайте friendsclub.ru и в мобильном приложении «Клуб друзей».