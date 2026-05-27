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«Умная школа» выходит на новый уровень: «SPAR Калининград» проведёт интеллектуальный финал среди топ-5 школ региона

  1. Калининград
Школа — победитель в номинации «Умная школа — 2025»
Школа — победитель в номинации «Умная школа — 2025».

Торговая сеть «SPAR Калининград» уже второй год подряд проводит специальную номинацию «Умная школа» в рамках масштабной акции «Лучшая школа». Но в этом году проект станет ещё зрелищнее: победителя определит настоящий интеллектуальный батл в прямом эфире.

В финал выйдут пять школ, которые займут лидирующие позиции в рейтинге «Клуб знатоков» в мобильном приложении «Клуб друзей». Каждую школу представит команда из пяти её учеников — именно они в интеллектуальной игре решат, кто получит звание самой умной школы и чьи одиннадцатиклассники попадут на главный выпускной региона.

«Умная школа» выходит на новый уровень: «SPAR Калининград» проведёт интеллектуальный финал среди топ-5 школ региона - Новости Калининграда

На кону — не только престижный титул, но и крупные призы:

  1. 1-е место — 300 000 бонусов;
  2. 2-е место — 200 000 бонусов;
  3. 3-е место — 100 000 бонусов.

Рейтинг «Умной школы» закроется уже 1 июня, однако у школьников, родителей и выпускников ещё есть шанс помочь своей школе попасть в топ-5.

Для этого необходимо:

  1. зайти в приложение «Клуб друзей»;
  2. перейти в игру «Клуб знатоков»;
  3. выбрать школу, за которую хотите играть;
  4. отвечать на вопросы и зарабатывать баллы для своей школы.

Финал проекта пройдёт 16 июня в конгресс-холле Музея Мирового океана — там соберутся сильнейшие школьные команды региона. Прямую трансляцию интеллектуальной игры можно будет посмотреть в официальной группе «SPAR Калининград» во «ВКонтакте».

Школа — победитель в номинации «Умная школа — 2025»
Школа — победитель в номинации «Умная школа — 2025».

В прошлом году звание «Умной школы» завоевал лицей № 23. Сможет ли лицей удержать лидерство и в этом году — узнаем уже совсем скоро. Пока же борьба за место в пятёрке сильнейших продолжается, и интрига становится только острее.

Информацию об организаторе розыгрыша, правилах и порядке получения призов уточняйте на сайте friendsclub.ru и в мобильном приложении «Клуб друзей».

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