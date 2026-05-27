«Умная школа» выходит на новый уровень: «SPAR Калининград» проведёт интеллектуальный финал среди топ-5 школ региона

В финал выйдут пять школ, которые займут лидирующие позиции в рейтинге «Клуб знатоков» в мобильном приложении «Клуб друзей». Каждую школу представит команда из пяти её учеников — именно они в интеллектуальной игре решат, кто получит звание самой умной школы и чьи одиннадцатиклассники попадут на главный выпускной региона.

На кону — не только престижный титул, но и крупные призы:

1-е место — 300 000 бонусов; 2-е место — 200 000 бонусов; 3-е место — 100 000 бонусов.

Рейтинг «Умной школы» закроется уже 1 июня, однако у школьников, родителей и выпускников ещё есть шанс помочь своей школе попасть в топ-5.

Для этого необходимо:

зайти в приложение «Клуб друзей»; перейти в игру «Клуб знатоков»; выбрать школу, за которую хотите играть; отвечать на вопросы и зарабатывать баллы для своей школы.

Финал проекта пройдёт 16 июня в конгресс-холле Музея Мирового океана — там соберутся сильнейшие школьные команды региона. Прямую трансляцию интеллектуальной игры можно будет посмотреть в официальной группе «SPAR Калининград» во «ВКонтакте».