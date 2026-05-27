«Код 4012»: почему новая вода из Калининградской области стала символом премиального стиля и осознанного потребления

Вода из Калининградской области больше не будет «просто водой». В посёлке Матросово компания «Биобалт» к своему 10-летию открыла новую линию розлива и презентовала флагманский бренд «Вода 4012» — событие, после которого локальные продукты зазвучат иначе. Это не просто вода из скважины. Это экосистема, в которой дар природы, эстетика и статус существуют в гармонии.
120 метров: только то, что создала природа
Главная гордость новинки — артезианская скважина глубиной 120 метров. Воду не «делают», не насыщают искусственными минералами. Её принимают такой, какой она формировалась веками в недрах Янтарного края.
Философия бренда: «Природа — партнёр, а не ресурс». Сегодня, когда рынок переполнен водой с доработанным минеральным составом, натуральность — это главная ценность для тех, кто заботится о здоровье.
Три формата — три сценария жизни в Калининграде
Ключевая идея: вода как часть стиля и имиджа, как настоящий аксессуар. Именно поэтому у бренда три формата:
KLD 4012 (0,5 л): «Код твоего города. Вкус твоего стиля!» Стильная бутылка для активных горожан, которые превращают ритуал утоления жажды в эстетику.
KLD 4012 (0,33 л): бизнес-формат, маркер премиальной среды. Такая вода не кричит о статусе, но подчёркивает его в переговорной или зоне ресепшен.
k4012o (0,5 л): туристический арт-объект. Это «частица Янтарного края», которую хочется везти друзьям, сочетающая достопримечательности региона и выдающийся дизайн.
Не просто вода, а культурный код
На презентации, собравшей представителей правительства, глав муниципалитетов и топ-менеджмент HoReCa, царила атмосфера события международного уровня. Ключевым моментом стало подписание Протокола о намерениях с главой Славского муниципального округа — документ даёт старт новым форматам совместной работы и нестандартным партнёрским решениям.
Для гостей выступил геофизик Юрий Манштейн, объяснив, почему ежедневно нужно пить именно природную артезианскую воду. Завершилась церемония дегустацией, где гости смогли лично убедиться в мягкости и чистом вкусе «Вода 4012».
Почему это имиджевый прорыв для региона?
«Вода 4012» — это ответ на запрос осмысленного потребления. Производитель доказывает, что Калининградская область способна создавать продукты премиум-класса, которые не стыдно поставить в лучшие гостиницы или рестораны региона, а также подарить деловому партнеру.
«Пей Калининград» — теперь звучит гордо! Воду «4012» уже можно искать в точках продаж локальных продуктов, брать в туристические поездки и фитнес-клубы.
Узнайте больше о философии природного баланса и дизайне бренда на официальном сайте компании www.biobalt.ru.
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