В Калининграде начал работу бизнес-парк «БЭЛФОРТ»: открылись теннисные корты, офисные пространства и новые общественные зоны

Сегодня центр развития тенниса уже полноценно функционирует. На территории работают 7 грунтовых кортов, ежедневно проходят тренировки под руководством опытных тренеров, занимаются дети и взрослые спортсмены.

Одним из самых символичных моментов церемонии стала старая теннисная традиция: у основания центрального корта была заложена настоящая ракетка Александра Волкова, которой легендарный спортсмен играл при жизни.

В середине мая здесь состоялось торжественное открытие Центра развития тенниса имени Александра Волкова. На мероприятие приехали спортсмены, представители города, тренерского сообщества и духовенства, по традиции новый спортивный объект освятил священнослужитель.

Отдельное внимание в «БЭЛФОРТ» уделили сохранению спортивной истории. Сейчас при Центре развития тенниса обустраивается музей имени Александра Волкова. Здесь планируют представить личные вещи спортсмена, памятные фотографии, архивные материалы и главные спортивные награды теннисиста, включая легендарный Кубок Дэвиса, который сборная России с участием Волкова завоевала в 2002 году.

Создатели проекта называют «БЭЛФОРТ» новой точкой спортивного притяжения региона. Комплекс задуман как пространство, где спортсмены смогут получать всю необходимую инфраструктуру в одном месте: тренировки, проживание, восстановление и медицинское сопровождение.

В перспективе на территории будут работать фитнес-зал, гостиница и комплексный медицинский центр. Такой формат, по словам представителей проекта, особенно востребован для проведения спортивных сборов, турниров и подготовки молодых спортсменов.

Сейчас в бизнес-парке активно формируется пул первых резидентов. В «БЭЛФОРТ» готовятся к открытию проекты в сфере ретейла, общественного питания, услуг и офисного бизнеса. В числе будущих арендаторов: кафе, сервисные пространства, массажные студии и компании из сферы услуг.

Параллельно продолжается заполнение офисных площадей. В комплексе доступны помещения различного формата — от компактных офисов площадью от 50 квадратных метров до крупных пространств под штаб-квартиры, учебные проекты и корпоративные подразделения площадью до 500–1000 квадратных метров.

В ближайшие годы здесь планируется размещение ИТ-компаний, логистических операторов, образовательных проектов и корпоративных центров.

Весной территория комплекса заметно преобразилась: завершена значительная часть благоустройства, появились прогулочные зоны, озеленение и общественные пространства. В ближайшие месяцы бизнес-парк станет полностью открытым для свободного посещения.