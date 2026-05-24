Спасатели назвали все места в Калининградской области, где можно будет купаться этим летом (список)

Летом 2026 года в Калининградской области для отдыха у воды подготовят более 30 официальных пляжей со спасательными постами. Список мест для купания опубликовали на сайте регионального управления МЧС в воскресенье, 24 мая.
В ведомстве напоминают, что заходить в воду безопасно только на оборудованных участках, купание в других местах может быть опасным для жизни и повлечь административную ответственность по КоАП Калининградской области. Пляжи будут открываться постепенно. Их количество в течение сезона может меняться, поэтому перед поездкой спасатели советуют проверять актуальную информацию.
С 30 мая:
- Гвардейский муниципальный округ: внутренний водоём в посёлке Ровное и обводнённый карьер в посёлке Берёзовка.
- Зеленоградский муниципальный округ: пляж в посёлке Лесное возле детского оздоровительного лагеря «Алые паруса».
С 1 июня:
- Калининград: озера Пелавское, Карповское, Голубые — ближнее, среднее и дальнее, — Шенфлиз, а также карьер «Мечта».
- Светлогорск: пляжи «Центральный» и «Панорама» в районе дома №19 на Морском бульваре.
- Зеленоградск: пляжи «Западный», «Лесной», «Куликово», «Сокольники» и «Восточный».
- Пионерский: городские пляжи №1 и №2 («Сосновый бор»).
- Гусевский муниципальный округ: озеро Домашнее в посёлке Ломово.
- Черняховск: пляж на реке Анграпа в районе улицы Спортивной.
- Балтийск: пляжи «Центральный», в районе Гвардейского бульвара и на Балтийской косе.
- Славск: открытый бассейн в районе улицы Мацина.
- Полесский муниципальный округ: канал в посёлке Стройный.
- Гурьевский муниципальный округ: озеро на территории «Подворья на Хуторской» в посёлке Константиновка и центр отдыха «Парк развлечений и семейного отдыха Аистово».
- Краснознаменск: пляж на реке Шешупе.
- Нестеровский муниципальный округ: озеро Виштынецкое в районе детского оздоровительного лагеря «Жемчужина».
С 6 июня:
- Багратионовск: пляж на озере Лангер на улице Фатыха Карима.
С 7 июня:
- Зеленоградск: пляж на территории детского оздоровительно-спортивного центра имени Лёни Голикова.
С 15 июня:
- Янтарный: пляж «Центральный» на морском побережье — от поста ГИМС МЧС России на 500 м к северу; участок к югу от дома №10 на улице Береговой протяжённостью 300 м; «Лагуна» в южной части обводнённого карьера у шахты «Анна»; «Жемчужина» на Синявинском озере.
С 30 июня:
- Правдинский муниципальный округ: пляж на водохранилище по правому берегу реки Лава в районе ГЭС-3.
- Железнодорожный: пляж на реке Стоговка.
В мэрии Калининграда заявляли, что перед открытием пляжей на водоёмах проводят санитарно-эпидемиологическое обследование и очищают дно. Зоны отдыха оборудуют биотуалетами, мусорными контейнерами, кабинами для переодевания и спасательными постами.