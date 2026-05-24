Спасатели назвали все места в Калининградской области, где можно будет купаться этим летом (список)

Летом 2026 года в Калининградской области для отдыха у воды подготовят более 30 официальных пляжей со спасательными постами. Список мест для купания опубликовали на сайте регионального управления МЧС в воскресенье, 24 мая.

В ведомстве напоминают, что заходить в воду безопасно только на оборудованных участках, купание в других местах может быть опасным для жизни и повлечь административную ответственность по КоАП Калининградской области. Пляжи будут открываться постепенно. Их количество в течение сезона может меняться, поэтому перед поездкой спасатели советуют проверять актуальную информацию.

С 30 мая:

Гвардейский муниципальный округ: внутренний водоём в посёлке Ровное и обводнённый карьер в посёлке Берёзовка. Зеленоградский муниципальный округ: пляж в посёлке Лесное возле детского оздоровительного лагеря «Алые паруса».

С 1 июня:

Калининград: озера Пелавское, Карповское, Голубые — ближнее, среднее и дальнее, — Шенфлиз, а также карьер «Мечта». Светлогорск: пляжи «Центральный» и «Панорама» в районе дома №19 на Морском бульваре. Зеленоградск: пляжи «Западный», «Лесной», «Куликово», «Сокольники» и «Восточный». Пионерский: городские пляжи №1 и №2 («Сосновый бор»). Гусевский муниципальный округ: озеро Домашнее в посёлке Ломово. Черняховск: пляж на реке Анграпа в районе улицы Спортивной. Балтийск: пляжи «Центральный», в районе Гвардейского бульвара и на Балтийской косе. Славск: открытый бассейн в районе улицы Мацина. Полесский муниципальный округ: канал в посёлке Стройный. Гурьевский муниципальный округ: озеро на территории «Подворья на Хуторской» в посёлке Константиновка и центр отдыха «Парк развлечений и семейного отдыха Аистово». Краснознаменск: пляж на реке Шешупе. Нестеровский муниципальный округ: озеро Виштынецкое в районе детского оздоровительного лагеря «Жемчужина».

С 6 июня:

Багратионовск: пляж на озере Лангер на улице Фатыха Карима.

С 7 июня:

Зеленоградск: пляж на территории детского оздоровительно-спортивного центра имени Лёни Голикова.

С 15 июня:

Янтарный: пляж «Центральный» на морском побережье — от поста ГИМС МЧС России на 500 м к северу; участок к югу от дома №10 на улице Береговой протяжённостью 300 м; «Лагуна» в южной части обводнённого карьера у шахты «Анна»; «Жемчужина» на Синявинском озере.

С 30 июня: