Бывший Балтрайон снова активнее всех: сквер на Киевской лидирует в голосовании за благоустройство в 2027-м

Сквер на улице Киевской пока лидирует в голосовании за территории, которые власти планируют благоустроить в 2027 году. Об этом сити-менеджер Калининграда Елена Дятлова написала в своём телеграм-канале в среду, 20 мая.

За эту территорию уже отдали 2 226 голосов. Второе место занимает Старопрегольская набережная, её поддержали 1 778 человек. На третьем — парк Ветеранов (1 474).

По словам Дятловой, особенно активно вновь голосует бывший Балтрайон. Сити-менеджер пояснила: рейтинг показывает, какие места горожане считают наиболее нуждающимися в обновлении, и помогает администрации планировать работы на несколько лет вперёд.

Всего в списке 33 объекта в разных районах Калининграда. Выбрать парк, сквер или набережную могут жители города старше 14 лет. Сделать это можно до 12 июня на портале «Госуслуги» или очно — через волонтёров на информационных точках, которые работают по будням с 16:00 до 19:00.