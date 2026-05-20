Калининградский фонд «Креспектива» объявил о закрытии после пяти лет работы

Калининградский фонд креативных индустрий «Креспектива» прекратит работу в 2026 году. Об этом команда проекта сообщила на своей странице во «ВКонтакте» в среду, 20 мая.

В сообщении говорится, что за пять лет фонд успел поработать с новыми форматами, проектами и участниками творческой среды. Команда поблагодарила правительство Калининградской области за поддержку на старте и помощь в развитии сектора креативных индустрий.

«Креспектива» также обратилась к представителям творческой среды, с которыми сотрудничала последние годы. В фонде отметили, что по-прежнему верят в потенциал креативной экономики и считают, что накопленные компетенции требуют «выхода на новый уровень».

«Креспективу» создали в Калининграде в 2020 году при поддержке регионального правительства. Фонд работал с тремя направлениями: геймдевом, дизайном и современным искусством.