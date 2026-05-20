В Калининграде женщина пришла разводиться и обнаружила, что официально свободна уже 25 лет

Жительница Калининграда после 25 лет семейной жизни решила развестись и выяснила, что её союз не подтверждается записью в загсе. Об этом, ссылаясь на адвоката женщины, пишет РИА Новости в среду, 20 мая.

По словам юристки, супруги жили как официальная семья: у них родился ребёнок, в свидетельстве были указаны оба родителя. Имущество оформляли на мужа, поэтому при разводе женщина хотела не только расторгнуть отношения, но и поделить совместно нажитое.

Проблемы начались в суде, когда потребовался оригинал свидетельства о браке. Все эти годы документ находился у супруга, поэтому к иску удалось приложить только копию. В загсе запись акта не нашли. Более того, бланк с теми же серией и номером оказался выдан другим людям.

Адвокат считает, что ошибку могли допустить при регистрации брака. По её словам, муж воспользовался ситуацией и заявил, что никогда не состоял в браке с бывшей возлюбленной. Теперь спор предстоит рассмотреть Верховному суду, дата заседания пока неизвестна.