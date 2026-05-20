Несколько тысяч человек пришли на остров Канта поздравить «Балтику» с лучшим в истории сезоном в РПЛ (фото)

На острове Канта в Калининграде прошла встреча футболистов «Балтики» с болельщиками по случаю завершения сезона. Мероприятие у Кафедрального собора посетили несколько тысяч человек.

Игрокам вручили благодарственные письма от губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Руководство клуба отметило спортсменов и их фанатов. Отдельные призы получила Анастасия, которая посетила все матчи «Балтики» в завершившемся сезоне. Генеральный директор клуба Равиль Измайлов вручил ей золотую именную футболку. Девушка получит также два абонемента на новый сезон. Сам Измайлов и главный тренер Андрей Талалаев награждены памятными медалями к 80-летию Калининградской области.

Не обошлось и без традиционного исполнения «Балтийского берега» от полузащитника Николая Титкова. Песню подхватили команда и болельщики.

После официальной части проектор вывел на фасад Кафедрального собора логотип «Балтики» и надпись «Спасибо за сезон». Гостям показали самые памятные и эмоциональные моменты завершившейся кампании.

Вечер продолжился праздничным концертом и активностями для зрителей. Самые внимательные болельщики получили футболки, правильно ответив на вопросы викторины.