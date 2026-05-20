Аварийную крышу пятиэтажки в посёлке Долгоруково отремонтируют за счёт областного бюджета

Аварийную крышу пятиэтажки в посёлке Долгоруково, которую разворотило ураганом зимой-2022, восстановят за счёт областного бюджета. Об этом сообщили «Клопс» в администрации Багратионовского округа в среду, 20 мая.

Правда, ремонта жителям предстоит ещё дожидаться: начало работ, по данным областного ФКР, запланировано на 2028 год. Но подготовка к нему стартовала. Сейчас администрация уже дала поручение управляющей компании провести общее собрание собственников, чтобы согласовать вид работ.

На сам ремонт крыши и разработку проектной документации необходимо более 5 млн рублей, отмечено в сообщении муниципалитета.