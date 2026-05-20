18:11

«Порой казалось, что котёнок обречён»: калининградка выходила найденного у зеленоградской «Котофейни» малыша (фото)

  1. Калининград
Автор:

Калининградка выходила двухмесячного котёнка, которого по недоброй традиции подбросили к домикам зеленоградской «Котофейни». Об этом «Клопс» рассказала подруга спасительницы Валерия. 

Маленькую обессиленную кошечку Ирина нашла прямо у симпатичных домиков. 

«Осмотр ветеринара выявил целый букет заболеваний: конъюнктивит, гельминтоз, герпес. Лечить пришлось всё и сразу. Порой казалось, что котёнок обречён, но молодой организм справился. Правда, левый глаз спасти не удалось», — рассказывает Валерия.

«Порой казалось, что котёнок обречён»: калининградка выходила найденного у зеленоградской «Котофейни» малыша (фото) - Новости Калининграда | Фото: Валерия
Фото: Валерия

Малышку назвали Дымка из-за необычного окраса. Кошечка осталась у Ирины и радует её своим игривым нравом и дружелюбным характером.

«Порой казалось, что котёнок обречён»: калининградка выходила найденного у зеленоградской «Котофейни» малыша (фото) - Новости Калининграда | Фото: Валерия
«Порой казалось, что котёнок обречён»: калининградка выходила найденного у зеленоградской «Котофейни» малыша (фото) - Новости Калининграда | Фото: Валерия
«Порой казалось, что котёнок обречён»: калининградка выходила найденного у зеленоградской «Котофейни» малыша (фото) - Новости Калининграда | Фото: Валерия
Фото: Валерия

Подруги считают, что Дымка вытащила счастливый билет. Для многих других котят попасть в «столицу кошек» означает приговор. 

«Одна больная кошка — и вспышка вируса охватывает всех. А стресс? Дети таскают котят, как игрушки, туристы гладят десятки кошек подряд, не задумываясь, что на руках могут быть споры грибка. Домики — не приют. Это улица, только в красивой упаковке, — считает Валерия. — Котошеф делает невозможное: кормит, лечит, стерилизует, пристраивает. Но это один человек. А безответственных людей гораздо больше, так что силы неравны». 

«Клопс» не раз писал об этой проблеме. В прошлом году власти Зеленоградска рассказали, что в городском парке планируется создание кошачьего «Сказочного леса».

1 060
Туризм Домашние животные