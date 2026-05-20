Над Балтикой зависла пелена тумана, к вечеру она доберётся до побережья Калининградской области — синоптики

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Над Балтийским морем держится плотная пелена тумана, к вечеру она может выйти на северное побережье региона . Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале в среду, 20 мая.

К вечеру туман может затронуть участок от Донского до Куршской косы. На побережье сейчас заметно холоднее, чем в глубине области: около +15...+16 против +20...+21. Тем, кто собирается к морю вечером, советуют одеться теплее.

В районе Калининграда осадков уже не ждут. На небе держится лишь небольшая кучевая облачность, а условий для образования ливневых туч, по оценке специалистов, сегодня не хватает.