Отдыхающие на Куршской косе встретили одну из 20 живущих там енотовидных собак (видео)

Отдыхающим на Куршской косе удалось встретить енотовидную собаку, она мирно прогуливалась среди людей. Об этом «Клопс» рассказал гид Дмитрий Журилин, которому удалось заснять пушистого зверька на видео.

Дмитрий повстречал хищницу во вторник, 19 мая. По словам мужчины, ему удалось запечатлеть одну из 20 енотовидных собак, обитающих в заповедном парке. Эту информацию он увидел на сайте Куршской косы, где ежегодно весной публикуют данные о численности животных.

Председатель общества охотников Калининградской области Олег Белкин подтвердил, что на видео енотовидная собака. Эксперт пояснил, что это инвазивный вид, который в своё время привезли с Дальнего Востока ради красивого пышного меха. Однако животное оказалось большим вредителем: уничтожает много мелкой дичи и охотится на уток.

Олег Белкин отметил, что енотовидные собаки болеют бешенством и чесоткой: «Животное красивое, замечательное, трогать его никак нельзя. Оно многочисленное, достаточно обычное в нашем регионе. Любит много кушать и зимой иногда впадает в спячку, как медведь, барсук, сурок и все остальные».