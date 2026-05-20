Двое мужчин установили свои порядки: в КЖД объяснили, почему образовались очереди в кассы дальнего следования

Очереди у касс дальнего следования спровоцировало самоуправство двух инициативных мужчин. Об этом «Клопс» сообщили в отделе корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги, комментируя жалобу калининградки, которая не смогла купить билеты до Москвы.

«По непонятным, необъяснимым и неподдающимся логике мотивам двое мужчин заклеили окно второго терминала, выдающего талоны (в этом году для удобства пассажиров работает два терминала), написав, что он не работает, и стали устанавливать свои правила формирования очереди», — рассказали в КЖД.

В ведомстве добавили, что сотрудники вокзала вмешались в ситуацию и устранили проблему. «Если бы не такая самодеятельность, очередь калининградки подошла бы минут через 40–45 », — уверены в КЖД.

Других проблем с покупкой билетов нет. Все двенадцать касс работают в обычном режиме. «Количество проданных билетов на вчерашнюю дату в сравнении с датой месяцем ранее примерно на десять процентов меньше», — заметили в отделе корпоративных коммуникаций.

В КЖД добавили, что наиболее многолюдно у касс по утрам. «Глубина продаж билетов на поезда дальнего следования составляет 90 суток. Сейчас открылась продажа билетов на третью декаду августа. Большинство приходящих за билетами с утра — те, кто хочет заранее купить билет на обратный выезд с курортов Черноморского побережья», — заметили в ведомстве.