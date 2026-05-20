«Пропадает душа команды»: Любушкина покидает калининградский «Локомотив»

Капитан и блокирующая Екатерина Любушкина покидает калининградский «Локомотив» после трёх сезонов. Об этом спортсменка рассказала болельщикам во время импровизированной разминки на острове Канта, а в клубе подтвердили информацию.

«Мы благодарим Катю за её силу, поддержку, самоотдачу и заряд всех и вся вокруг. Желаем больших успехов в дальнейшем профессиональном пути», — говорится в сообщении клуба.

Любушкина была одной из самых заметных фигур в команде: не только игроком стартовой обоймы, но и капитаном, вокруг которого во многом строилась внутренняя атмосфера «Локомотива».

После объявления новости болельщики расстроились из-за ухода спортсменки. Многие говорят, что клубу будет не хватать её характера и энергии. Всем запомнились фирменные выходы Кати на площадку на подачи в концовках: тогда мощными ударами часто удавалось выбить соперника из игры.

«Очень жаль, теряется душа команды», — отметили поклонники «Локомотива». Фанаты гадают, кто теперь станет новым капитаном калининградской команды. Куда переходит спортсменка, тоже пока не уточняется.