В Калининграде ищут «золотого» кота по кличке Лучи, за его возвращение хозяева обещают 100 тысяч рублей (фото)

В посёлке Малое Исаково уже несколько месяцев ищут рыжего кота по кличке Лучи. Хозяева уверены: любимый питомец не погиб, его кто-то прибрал к рукам. За возвращение семья готова отдать 100 тысяч рублей. Об этом «Клопс» рассказала хозяйка животного Милана.

Кот пропал 7 февраля. Милана и её супруг живут в частном секторе и частенько выпускали питомца погулять по окрестностям, как и остальные соседи. Но в тот день домой не вернулся только Лучи.

Пара искала любимца до поздней ночи по всей округе. По словам Миланы, она исключает версию о том, что Лучи погиб. Тогда везде лежал снег, и на нём осталась бы кровь или ещё какие-то следы.

Позже им встретились люди, которые видели, как кто-то забрал кота. По их словам, это был незнакомец на чёрном кроссовере.

Лучи появился у супругов пару лет назад. Сначала он жил у соседей, но потом у тех появился ребёнок и заниматься котиком стало некому. Когда хозяева надолго уезжали, Лучи целыми днями скитался по улицам.

Милана работает удалённо, поэтому всегда дома. Кот стал приходить к ним в гости: ночевал, ел и даже ходил в лоток. Когда соседи приезжали, Милана вручала им питомца.

Однажды они с мужем и сами уехали на неделю, а вернувшись, узнали, что Лучи пропал. Всё это время его хозяева думали, что соседи взяли его с собой.

«Неделю не было, а они не искали, — рассказывает собеседница «Клопс». — Мы с мужем тогда кучу денег потратили на таргет (вид рекламы в соцсетях — ред.). Нам был важен этот кот, и наконец он нашёлся. Вероятнее всего, уехал на машине под капотом, потому что был найден около детского садика, куда соседи ребёнка водят».

После этого случая пара договорилась с соседями, что котик останется у них. Бывшие владельцы приходили в гости с ребёнком проведать Лучи.

«Это очень хороший кот. Он даже во время игры когти не выпускал. И никогда не гадил, просто золотой кот! Знаете, я уверена, что к нему, вероятнее всего, уже просто прикипели», — делится мыслями хозяйка.

Милана с мужем относились к Лучи как к собственному ребёнку, ведь у пары пока нет детей. Супруги объявили о внушительной сумме вознаграждения — сто тысяч рублей.

«Мы надеемся, что до человека, который его забрал, или до его окружения дойдёт информация, и, может быть, хотя бы за деньги он нам его вернёт», — заключила Милана.