Токсичность и бардак: калининградцы назвали главные источники стресса на работе

Калининградцы чаще всего испытывают стресс на работе из‑за поведения коллег, отношения руководства и непрофессионализма начальства. Об этом говорят данные опроса SuperJob, опубликованные в среду, 20 мая.

По результатам исследования, главным источником стресса для 12% участников стало поведение коллег — токсичность, сплетни, грубость и конфликты. На втором месте — отношение руководителя к подчинённым (9%). Ещё 7% респондентов указали на непрофессионализм руководства.

По 5% голосов набрали некомпетентность коллег и нестабильность предприятия. Авралы стали поводом для переживаний у 4% опрошенных. По 3% отметили перегрузки, трудных клиентов, бардак в процессах, размытые задачи, безделье и низкую зарплату. При этом 13% калининградцев сообщили, что вовсе не испытывают стресс на работе.

Мужчины чаще жалуются на некомпетентность начальства и коллег. Женщины — на поведение коллег и руководства, а также на клиентов и неорганизованность процессов.

Опрос проводился с 20 апреля по 7 мая.