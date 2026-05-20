Ждать жары не стоит: синоптики рассказали о погоде в Калининградской области в конце мая

До конца недели в регионе сохранится умеренная и спокойная погода с комфортными температурами, однако в последние дни мая ожидать летнего тепла не стоит. Об этом сообщает телеграм‑канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным синоптиков, область находится на периферии гребня высотного антициклона, протянувшегося через западную Европу. Воздушная масса поступает с Атлантики, поэтому дневные температуры до выходных будут держаться в пределах +19…+23 °C. В пятницу станет прохладнее — около +17…+19 °C. На морском побережье привычно ниже: +15…+18 °C. Ночами ожидается +5…+9 °C.

Существенных осадков до конца недели не прогнозируется, за исключением локальных кратковременных дождей в четверг. Погода будет преимущественно ясной и спокойной, на побережье возможны туманы и прохлада.

После 25–26 мая синоптическая ситуация изменится. Над востоком Европы, согласно прогнозам, сформируется обширная барическая ложбина, которая принесёт охлаждение и повышенную влажность. На западе континента останется жаркий антициклон. Калининградская область окажется между двумя зонами — сильного холода и сильного тепла — в полосе умеренной или умеренно прохладной погоды.

По предварительным сценариям, дневные температуры в конце мая будут в пределах +15…20 °C. Вероятность по‑настоящему тёплой или жаркой погоды низкая.