В Калининграде отменят единственный прямой автобус на Куршскую косу

Пока попасть на косу калининградцам и гостям региона можно будет только с пересадкой: нужно добраться до Зеленоградска, потом пересесть на 210 автобус. Ежедневно с автостанции курорта в нацпарк отправляется 15 рейсов.

В Калининградской области с 22 мая отменяется движение автобусов по маршруту № 593 Калининград — посёлок Морское (Куршская коса). Об этом сообщает региональное министерство развития инфраструктуры.

Для калининградцев, которые ездят на косу постоянно, это стало неприятной новостью. По словам горожан, число рейсов надо увеличивать, а не сокращать. Калининградка Юлия регулярно ездит в Рыбачий к родителям последние двадцать лет. По её мнению, нехватка пассажиров связана с огрехами расписания.

«Как так получается, что из Зеленоградска 15 рейсов идут со стабильной загрузкой, в выходные сидячих мест нет, — недоумевает женщина, — а из Калининграда — нет пассажиров?

Из областного центра отправляется всего два рейса: в 9:10 и 15:10 — это никому не удобно. Первый собирает все пробки на выезде из города. Второй — привозит людей уже к вечеру. Если автобусы будут ходить в другое время — популярность возрастёт», — уверена Юлия.