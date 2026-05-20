В Советске в лицее № 10 впервые прошла спартакиада «Атомный дивизион на страже Родины»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Участниками соревнований стали школьники разных возрастов. Ребята проходили туристическую тропу, участвовали в силовой эстафете и соревновались в сборке автомата. Главной задачей стало не только показать физическую подготовку, но и научиться работать в команде.

Особенно сложной полоса препятствий оказалась для старшеклассников. Проведение спортивного праздника прошло при участии Дирекции Балтийской АЭС.

«Давно хотелось провести праздник спорта. Раньше это были дни здоровья, а теперь мы его назвали немного по-другому. И это связали именно с атомом только потому, что в сентябре месяце мы открыли нашу полосу препятствий», — рассказала директор лицея № 10 Татьяна Разыграева.

Самыми азартными участниками стали ученики средней группы — пятые, шестые и седьмые классы. Лучший результат показали шестиклассники. Среди старших классов призовые места завоевали девятиклассники.

По словам капитана одной из команд ученика атомкласса Артёма Великоборца, участники серьёзно готовились к соревнованиям.

«Мы очень умные, спортивные, дружные. Очень любим заниматься разными нормативами, сдавать их. Планируем занять в этой спартакиаде первое место», — поделился школьник.

В Дирекции Балтийской АЭС отметили, что такие мероприятия помогают не только развивать спортивные навыки, но и объединяют ребят.