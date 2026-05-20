В Советске в лицее № 10 впервые прошла спартакиада «Атомный дивизион на страже Родины»

Участниками соревнований стали школьники разных возрастов. Ребята проходили туристическую тропу, участвовали в силовой эстафете и соревновались в сборке автомата. Главной задачей стало не только показать физическую подготовку, но и научиться работать в команде.
Особенно сложной полоса препятствий оказалась для старшеклассников. Проведение спортивного праздника прошло при участии Дирекции Балтийской АЭС.
«Давно хотелось провести праздник спорта. Раньше это были дни здоровья, а теперь мы его назвали немного по-другому. И это связали именно с атомом только потому, что в сентябре месяце мы открыли нашу полосу препятствий», — рассказала директор лицея № 10 Татьяна Разыграева.
Самыми азартными участниками стали ученики средней группы — пятые, шестые и седьмые классы. Лучший результат показали шестиклассники. Среди старших классов призовые места завоевали девятиклассники.
По словам капитана одной из команд ученика атомкласса Артёма Великоборца, участники серьёзно готовились к соревнованиям.
«Мы очень умные, спортивные, дружные. Очень любим заниматься разными нормативами, сдавать их. Планируем занять в этой спартакиаде первое место», — поделился школьник.
В Дирекции Балтийской АЭС отметили, что такие мероприятия помогают не только развивать спортивные навыки, но и объединяют ребят.
«С 10-м лицеем у нас очень много проектов. Во-первых, здесь работает атомкласс не первый год. Ребята активно занимаются в атомклассе. И на самом деле, это, скорее всего, не полоса препятствий, а полоса дружбы. Потому что ребята в общей команде, в единой команде достигают результатов», — отмечает начальник отдела информации и общественных связей Дирекции Балтийской АЭС Инна Морева.
Организаторы подчеркнули, что первая спартакиада «Атомный дивизион на страже Родины» стала для школьников возможностью проявить себя, проверить свои силы и почувствовать важность командной поддержки.