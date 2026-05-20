Пледы, вкусняшки и разминка: капитан «Локомотива» собирает калининградцев у Кафедрального собора

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Капитан калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина пригласила болельщиков на неформальную встречу. Пикник пройдёт на острове Канта в среду, 20 мая, начало — в 13:00, рассказала спортсменка в своих соцсетях.

Волейболистка давно обещала организовать совместную тусовку с поклонниками команды и выбрала такой формат.

«Отдыхаем, болтаем, может, даже сделаем небольшую разминку, наслаждаемся красотами нашего города. Берём с собой хорошее настроение и пледы, пенки, коврики, может, и кресла складные, у кого есть!» — написала Любушкина.

По словам спортсменки, остров Канта выбран из-за удобного расположения, открытого пространства и красивого вида на Кафедральный собор.

«В общем, будем делать пикник на Канта с Мамой Любой!» — пошутила капитан «Локомотива».

Любушкина попросила участников прийти в удобной одежде и обуви, лучше спортивной. Напитки и еду болельщикам предлагают взять с собой.