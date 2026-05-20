В Гусеве алиментщик испугался уголовного дела и отправился на СВО, чтобы погасить долг перед дочерью

Житель Гусева, накопивший более миллиона рублей долга по алиментам, заключил контракт с Минобороны, испугавшись возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в УФССП по Калининградской области в среду, 20 мая.

По решению суда мужчина должен был ежемесячно перечислять алименты на содержание дочери 2012 года рождения. Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов, однако гусевец избегал выплат, не работал и не предпринимал попыток трудоустроиться. Долг быстро рос.

Сначала мужчину привлекли к административной ответственности, что заставило его найти работу. Но ненадолго: перечисления снова прекратились. Позже в отношении него возбудили уголовное дело. После этого он вновь устроился, а затем снова ушёл с работы. К моменту очередного вмешательства приставов задолженность превысила 1 млн рублей.

Сотрудники ведомства разъяснили неплательщику, что при отсутствии стабильного дохода ему снова грозит уголовная ответственность, а долг сохранится и после совершеннолетия ребёнка. После беседы мужчина решил заключить контракт с Министерством обороны и в марте отправился в зону СВО.

На сегодняшний день он уже выплатил 820 тысяч рублей. Из его доходов также удерживаются текущие алименты, что стало существенной поддержкой для матери девочки.