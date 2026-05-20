В аэропорту Калининграда задерживается вылет и посадка 32 рейсов

В аэропорту Калининграда в среду, 20 мая, задерживается вылет и посадка 32 рейсов. Об этом говорят данные онлайн-табло Храброво.
Вовремя не смогут прилететь 17 рейсов:
- 5 — из Москвы;
- 6 — из Санкт-Петербурга;
- 1 — из Уфы;
- 1 — из Нижнего Новгорода;
- 1 — из Волгограда;
- 1 — из Чебоксар;
- 1 — из Самары;
- 1 — из Тюмени.
Время задержки варьируется от 30 минут до нескольких часов. Отменены 4 рейса — из Москвы (2) и Санкт-Петербурга (2).
С опозданием из Храброво отправятся 15 рейсов:
- 4 — в Москву;
- 6 — в Санкт-Петербург;
- 1 — в Казань;
- 1 — в Чебоксары;
- 1 — в Волгоград;
- 1 — в Уфу;
- 1 — в Тюмень.
Отменены 4 рейса — в Санкт-Петербург (2) и Москву (2).