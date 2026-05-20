07:20

В аэропорту Калининграда задерживается вылет и посадка 32 рейсов

В аэропорту Калининграда в среду, 20 мая, задерживается вылет и посадка 32 рейсов. Об этом говорят данные онлайн-табло Храброво.

Вовремя не смогут прилететь 17 рейсов:

  1. 5 — из Москвы;
  2. 6 — из Санкт-Петербурга;
  3. 1 — из Уфы;
  4. 1 — из Нижнего Новгорода;
  5. 1 — из Волгограда;
  6. 1 — из Чебоксар;
  7. 1 — из Самары;
  8. 1 — из Тюмени.

Время задержки варьируется от 30 минут до нескольких часов. Отменены 4 рейса — из Москвы (2) и Санкт-Петербурга (2).

С опозданием из Храброво отправятся 15 рейсов:

  1. 4 — в Москву;
  2. 6 — в Санкт-Петербург;
  3. 1 — в Казань;
  4. 1 — в Чебоксары;
  5. 1 — в Волгоград;
  6. 1 — в Уфу;
  7. 1 — в Тюмень.

Отменены 4 рейса — в Санкт-Петербург (2) и Москву (2).

