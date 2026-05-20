В аэропорту Калининграда задерживается вылет и посадка 32 рейсов

В аэропорту Калининграда в среду, 20 мая, задерживается вылет и посадка 32 рейсов. Об этом говорят данные онлайн-табло Храброво.

Вовремя не смогут прилететь 17 рейсов:

5 — из Москвы; 6 — из Санкт-Петербурга; 1 — из Уфы; 1 — из Нижнего Новгорода; 1 — из Волгограда; 1 — из Чебоксар; 1 — из Самары; 1 — из Тюмени.

Время задержки варьируется от 30 минут до нескольких часов. Отменены 4 рейса — из Москвы (2) и Санкт-Петербурга (2).

С опозданием из Храброво отправятся 15 рейсов:

4 — в Москву; 6 — в Санкт-Петербург; 1 — в Казань; 1 — в Чебоксары; 1 — в Волгоград; 1 — в Уфу; 1 — в Тюмень.

Отменены 4 рейса — в Санкт-Петербург (2) и Москву (2).