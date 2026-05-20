Погода в Калининградской области 20 мая: потепление днём и туманы у моря

В среду, 20 мая, в регионе ожидается заметное потепление. Об этом сообщается в телеграм‑канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утро начнётся с +6…+9°C на рассвете, к полудню температура поднимется до +15…+17°C, у моря — до +10…+14°C. Возможны туман и дымка, на западе региона не исключены кратковременные дожди в промежутке с 4:00 до 8:00. Днём в большинстве районов ожидается +19…+22°C, местами в глубине области — до +23°C. На побережье — +14…+18°C, но после обеда у моря воздух может охлаждаться до +8…+11°C. В центральных, западных и южных районах возможны локальные кратковременные дожди.

Вечером температура опустится до +7…+11°C, в Калининграде — от +14…+18°C на закате. Осадков не прогнозируется, у побережья сохранится вероятность туманов. Ветер преимущественно северный, слабый — 1–6 м/с. Атмосферное давление — около 765 мм рт. ст.