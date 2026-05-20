В Калининграде никогда не сделают маршрутную сеть, которая устроит каждого — Дятлова

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде невозможно выстроить маршрутную сеть общественного транспорта так, чтобы она устраивала каждого жителя. Об этом глава администрации Елена Дятлова заявила во вторник, 19 мая, во время прямой линии во «ВКонтакте», отвечая на вопрос о маршруте №22.

Один из горожан предложил пустить новый 22-й автобус через улицу Каблукова, чтобы сократить путь по микрорайону. Дятлова ответила, что технически это возможно, но делать так не нужно. По словам главы администрации, общественный транспорт работает не по принципу наиболее короткого маршрута.

«Общественный транспорт — это не самый быстрый транспорт, но он выстраивается в движение таким образом, чтобы удовлетворить и захватить как можно больше людей», — сказала Дятлова.

Сити-менеджер пояснила, что улица Каблукова не проходит через весь микрорайон, как Карташева, а выводит поток машин к Северному обходу. По мнению главы администрации, логичнее использовать нынешнюю схему маршрута.

По словам Дятловой, похожие предложения поступают и по другим улицам. Например, на встрече с жителями микрорайона Александра Космодемьянского предлагалось пустить 22-й маршрут не по Кутузова, а по Радищева. Однако власти будут ориентироваться не на отдельные просьбы, а на запрос большинства.