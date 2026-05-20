Как подготовиться к ЕГЭ по русскому языку в Калининграде и не потерять баллы

ЕГЭ по русскому языку часто кажется экзаменом, к которому можно подготовиться «по остаточному принципу»: правила кажутся знакомыми, сочинения все когда-то писали в школе. Но именно эта уверенность мешает многим выпускникам получить высокие баллы и поступить в хорошие вузы.
О том, как выстроить подготовку, рассказала Наталья Лемешевская, ведущий преподаватель курсов подготовки к ЕГЭ в образовательном центре «Эдукариум».
Начинать стоит не с хаотичного решения вариантов, а с официальных материалов ФИПИ: демоверсии, структуры экзамена и критериев оценивания сочинения. Это помогает понять не только список тем, но и саму логику экзамена: какие задания будут в тестовой части, как оценивается сочинение и за что реально можно потерять баллы.
Сегодня экзамен включает 26 тестовых заданий и сочинение по исходному тексту. Подготовка должна идти в двух направлениях: освоении теории и регулярной практике. Недостаточно просто «выучить русский» — нужно регулярно решать задания формата ЕГЭ и писать сочинения с проверкой специалиста.
«На ЕГЭ сейчас нужно не просто школьное знание правил, а знание нюансов, связанных с этими правилами. База важна, но для высокого результата на ЕГЭ её обычно недостаточно. Экзамен проверяет не только знание правил, но и умение видеть ловушки в заданиях, понимать критерии оценивания творческих заданий и не терять баллы там, где кажется, что всё очевидно», — отмечает преподаватель «Эдукариума» Наталья Лемешевская.
Среди самых сложных заданий — информационная обработка текста и орфографический блок: правописание корней, приставок, суффиксов, личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, стоит уделять внимание и пунктуационным правилам.
Сочинение на ЕГЭ требует умения мыслить в логике экзаменационного задания. Выпускнику нужно определить позицию автора, прокомментировать её с опорой на текст, затем — выразить собственное отношение к позиции автора и обосновать его примерами из литературы и жизненного опыта.
Самая трудная часть — комментарий к позиции автора. Ученики нередко находят примеры из текста, но не могут объяснить, как они помогают раскрыть мысль автора. Даже при хорошем понимании текста можно потерять баллы из-за речевых, логических и орфографических ошибок.
«Не имеет смысла заучивать клишированные фразы. Они часто ведут к логическим и речевым ошибкам. Ученику нужно научиться самостоятельно излагать мысли, опираясь на структуру сочинения», — говорит Наталья Лемешевская.
Лучше начинать подготовку заранее: в 10-м классе закладывать фундамент, в 11-м — работать на повышение результата. Но и летом перед выпускным классом можно сделать важный рывок: закрыть пробелы, разобрать типичные ошибки, привыкнуть к формату экзамена и начать писать сочинения регулярно.
