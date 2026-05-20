Как подготовиться к ЕГЭ по русскому языку в Калининграде и не потерять баллы

Начинать стоит не с хаотичного решения вариантов, а с официальных материалов ФИПИ: демоверсии, структуры экзамена и критериев оценивания сочинения. Это помогает понять не только список тем, но и саму логику экзамена: какие задания будут в тестовой части, как оценивается сочинение и за что реально можно потерять баллы.

Сегодня экзамен включает 26 тестовых заданий и сочинение по исходному тексту. Подготовка должна идти в двух направлениях: освоении теории и регулярной практике. Недостаточно просто «выучить русский» — нужно регулярно решать задания формата ЕГЭ и писать сочинения с проверкой специалиста.

«На ЕГЭ сейчас нужно не просто школьное знание правил, а знание нюансов, связанных с этими правилами. База важна, но для высокого результата на ЕГЭ её обычно недостаточно. Экзамен проверяет не только знание правил, но и умение видеть ловушки в заданиях, понимать критерии оценивания творческих заданий и не терять баллы там, где кажется, что всё очевидно», — отмечает преподаватель «Эдукариума» Наталья Лемешевская.