Не платить за шильдик: почему калининградцы всё чаще выбирают новые машины вместо «проверенной» вторички

Разбираемся в ситуации на рынке. Рынок автомобилей в России за последние два года изменился настолько, что многие покупатели впервые начали всерьёз смотреть на машины, про которые раньше сказали бы твёрдое: «"Китайцев" не предлагать». Причина простая: привычная логика автомобильного рынка перестала работать, а разница между новым китайским автомобилем и подержанным из именитых марок в похожем классе стала заметно меньше.

Машины с пробегом за последние годы подорожали, пишет РБК. Средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке в 2025 году превышала 2,2–2,4 млн рублей, а весной 2026 года рынок продолжил расти. Вместе с ценой увеличились и риски: найти автомобиль с прозрачной историей обслуживания, понятным пробегом и без будущих вложений стало сложнее. Даже внешне ухоженная машина после покупки может быстро потребовать дополнительных расходов. Подвеска, электроника и дорогое обслуживание нередко становятся неприятным сюрпризом уже после сделки, а внезапно загоревшийся «чек», причину которого не удаётся быстро найти даже после нескольких диагностик, может стать поводом для раздражения. Для Калининградской области вопрос ремонта связан ещё и со сроками поставки деталей: многие запчасти для для европейских и азиатских автомобилей идут через параллельный импорт, поэтому ожидание ремонта может растянуться от месяца до полугода.

Учитывая это, покупатели всё чаще задаются вопросом: за что именно они платят такие деньги на вторичном рынке? За сам автомобиль или всё-таки за привычный логотип на руле? Ещё несколько лет назад ответ казался очевидным. Сейчас ситуация меняется. На рынке появилось поколение автомобилей, которое уже сложно воспринимать как «временный вариант». Особенно после перехода китайских производителей на глобальные платформы, европейские инженерные решения и современные системы безопасности. Поэтому разговор вокруг новых китайских автомобилей стал заметно спокойнее, а на дорогах их появляется всё больше. Если раньше обсуждали в основном страну производства, то теперь — оснащение, гарантию и повседневный комфорт. Одним из таких примеров можно назвать Geely Monjaro — модель, которую всё чаще обсуждают в контексте нового подхода к покупке автомобиля. Monjaro построен на архитектуре CMA, разработанной совместно с Volvo, и для части покупателей это стало поводом посмотреть на автомобиль без привычного скепсиса.

Дальше разговор обычно переходит к практике: что водитель получает за свои деньги без доплат и поиска нужной комплектации. Системы помощи водителю, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, качественную мультимедиа и просторный салон — то, что ещё недавно ассоциировалось с более дорогим сегментом, сегодня постепенно становится нормой. Многие обращают внимание и на поведение автомобиля в обычной жизни: поездки по городу, трассе, в путешествия, несколько часов за рулём с лучшим комфортом и достойной шумоизоляцией салона. Для жителей Калининградской области это особенно актуально сейчас, когда сезон поездок по региону уже в полном разгаре.